Was die ARD.de-Redaktion zwischen den Jahren schaut

ARD.de-Redakteur Thomas Dressel

Am Ende eines Jahres ziehen viele Menschen eine persönliche Bilanz: Wie zufrieden bin ich mit dem Verlauf der vergangenen Monate, mit meinem Leben insgesamt? Und wie geht es den anderen, meiner Familie und meinen Freunden? Bei diesem Abgleich übernehmen Soziale Netzwerke eine zentrale Rolle. Sie liefern portionierte Einblicke in die Lebens- und Gedankenwelten unserer Kontakte. Mit der Realität hat das nicht zwangsläufig zu tun, wie "665 Freunde" zeigt.

665 Freunde – mit so vielen Menschen ist Filmemacher Jonas Gernstl bei Facebook verbunden. In seiner Timeline verfolgt er ihr Leben, sieht ihre Weltreisen, Schwangerschaften, Firmengründungen, Hoch- und Auszeiten. Mit Anfang 30 gerät der Autor in eine Sinnkrise. Zugleich scheinen viele seiner Kontakte ein gutes, ausgefülltes und glückliches Leben zu führen. Gernstl geht dem auf den Grund. Und trifft für seine Reportage einige seiner schillerndsten Facebook-Bekanntschaften, um ihre wirklichen Lebensumstände abzugleichen mit seinem virtuell-inspirierten Bild davon.

Entstanden ist ein ebenso unterhaltsamer wie mutiger Film über fremde und eigene Lebensentwürfe, Schein und Sein Sozialer Netzwerke, anhaltende Freundschaft und schleichende Entfremdung.

Ein Muss für alle, die in der Zeit zwischen Ende Dezember und Anfang Januar das ablaufende Jahr Revue passieren lassen und dabei den großen Fragen des Lebens nachspüren – oder die grundsätzlich viel Zeit in Sozialen Netzwerken verbringen.