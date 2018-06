Alternativen zur Fußball-WM: Babai

Persönliche Empfehlungen

ARD.de-Redakteurin Ellen Hoffers

Keine Lust auf Fußball? Für alle, die mit dem Spektakel in Russland wenig anfangen können, bietet die ARD Mediathek auch während der Fußball-Weltmeisterschaft jede Menge spannende Spielfilme, Reportagen und Dokus. ARD.de-Redakteurin Ellen Hoffers empfiehlt das Flüchtlingsdrama "Babai" - eine Geschichte über verlorenes Vertrauen. Ein pathosfreier Film, erzählt in ruhigen Bildern und mit beinahe kühlem Blick.

Kosovo 1995: Panzer rollen durch die Straßen, Polizisten demütigen Passanten auf öffentlichen Plätzen, der Krieg steht kurz bevor. Terror und Willkür dominieren den Alltag der Menschen, die ihre Blicke senken, sich ins Private zurückziehen - oder die Flucht ergreifen. Nori, ein Junge von zehn Jahren, verkauft Zigaretten auf der Straße und lebt in der ständigen Angst, von seinem Vater verlassen zu werden. Schwankend zwischen Wachsamkeit und Panik, vereitelt er zwei Fluchtversuche des Vaters. Einen Dritten kann er nicht verhindern. Zurückgelassen in einer sich zusehends zersetzenden Gesellschaft beschließt er, seinem Vater nach Deutschland zu folgen. Eine dramatische Flucht beginnt.

"Babai - mein Vater" ist eine Geschichte über verlorenes Vertrauen. Und Psychogramm einer von Angst und Misstrauen zerfressenen Gesellschaft. Die Protagonisten wirken wie versteinert, ihre Sprachlosigkeit über die politische Situation wird zur Sprachlosigkeit untereinander, das Misstrauen in die Staatsgewalt wird zum Misstrauen innerhalb der Familien, zur Entsolidarisierung einer Gesellschaft, in der jeder nur noch schauen kann, wo er bleibt.

Konsequent aus der Sicht des zehnjährigen Kindes erzählt, spiegelt Visar Morinas Filmdebüt diesen gesellschaftlichen Zerfall in der Verlorenheit Noris, der nach dem Verrat seines Vaters jegliches Vertrauen eingebüßt zu haben scheint. Seine Flucht ist eine pathosfreie Geschichte, erzählt in ruhigen Bildern, mit beinahe kühlem Blick. Ein Film, der vielleicht gerade durch seine Distanz deutlich macht, was das eigentlich heißt: Krieg, Vertreibung, Flucht.