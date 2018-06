Alternativen zur Fußball-WM: Der Staat gegen Fritz Bauer

Persönliche Empfehlungen

ARD.de-Redakteur Thomas Dressel

Keine Lust auf Fußball? Für alle, die mit dem Spektakel in Russland wenig anfangen können, bietet die ARD Mediathek auch während der Fußball-Weltmeisterschaft jede Menge spannende Spielfilme, Reportagen und Dokus. Redakteur Thomas Dressel empfiehlt das Nachkriegs-Justizdrama "Der Staat gegen Fritz Bauer" - übrigens nicht nur als Alternative zu den Spielen in Russland.

Deutschland 1957: Der hessische Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer wird über den genauen Aufenthaltsort des NS-Kriegsverbrechers Adolf Eichmann in Argentinien informiert. Bauer will den Organisator des Holocausts unbedingt in der noch jungen Bundesrepublik vor Gericht stellen, aber auch andere Geheimdienste sind an Eichmann dran. Seine gefährlichsten Gegner hat Bauer indes in den eigenen Reihen: Hochrangige Juristen und BKA-Mitarbeiter – viele von ihnen starteten ihre Karriere bereits im Dritten Reich - initiieren eine beispiellose Schmutzkampagne, um den Ermittler menschlich wie beruflich zu ruinieren.

Trotz des sperrigen Themas kommt Regisseur Lars Kraume ohne großen Pathos oder allzu verklärende Elemente aus. Sein Fritz Bauer ist kein kompromisslos strahlender Held, sondern eine ebenso rationale wie schrullig-verletzliche Figur, großartig gespielt von Burghart Klaußner. Getragen wird der historische Stoff von einer wohldosierten Mischung aus geschichtlichen Fakten und persönlichen Abgründen. "Der Staat gegen Fritz Bauer" ist ein kluges, durchweg sehenswertes Stück über die deutsche Nachkriegsgeschichte. Und einen sehr mutigen Mann.