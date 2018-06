Alternativen zur Fußball-WM: Morris aus Amerika

Persönliche Empfehlungen

ARD.de-Redakteurin Sara Kleinerüschkamp

Keine Lust auf Fußball? Für alle, die mit dem Spektakel in Russland wenig anfangen können, bietet die ARD Mediathek auch während der Fußball-Weltmeisterschaft jede Menge spannende Spielfilme, Reportagen und Dokus. ARD.de-Redakteurin Sara Kleinerüschkamp empfiehlt als WM-Alternative das Coming-of-Age-Drama "Morris aus Amerika". Der Film begeistert nicht nur wegen der schauspielerischen Leistung des jungen Hauptdarstellers, sondern auch durch den bemerkenswert guten Soundtrack.

Morris fühlt sich wie ein Fisch an Land: Den etwas übergewichtigen, amerikanischen Teenager und seinen Vater Curtis hat es nach Deutschland verschlagen. Im pittoresken Heidelberg arbeitet Curtis als Fußball-Trainer. Hier gibt es allerdings nur wenig, das den 13-jährigen schwarzen Jungen mit Rapper-Ambitionen interessiert. Zu allem Übel, sind da noch die Sprachbarriere und die rassistischen Kommentare seiner Mitschüler, mit denen der Teenager konfrontiert wird. Schließlich ist die Pubertät schon schwer genug. Und dann taucht Katrin auf. Jetzt steht Morris Welt Kopf.

Gleich zu Beginn des Films wird klar: Rap ist mehr als nur Musik. Er ist Teil einer Kultur, die Identität und Heimat zugleich ist. Zu dem Sound von Jeru the Damajas "Come clean" haben Vater und Sohn die erste Meinungsverschiedenheit. Morris findet den Beat "eher lahm" und kassiert dafür prompt Hausarrest. Selten bringt ein Film-Intro die Thematik des Films so auf den Punkt wie hier. Obwohl beide generationenbedingt unterschiedliche Vorstellungen von Rap-Musik haben, schweißt die Liebe zum HipHop die beiden Gestrandeten eng zusammen.

Regisseur Chad Hartigan schafft es mit dieser authentischen Vater-Sohn-Beziehung dem klischeehaft besetzten Genre des Coming-of-Age-Dramas neues Leben einzuhauchen und der eher schlichten gestrickten "Boy meets Girl"-Thematik zu entgehen. Absolut sehens- und hörenswert ist nicht nur die schauspielerische Leistung des jungen Markees Christmas (Morris), sondern auch der bemerkenswert gute Soundtrack.