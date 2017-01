Persönliche Empfehlungen aus der ARD Mediathek

ARD.de-Volontärin Valeska Parpart

Die Temperaturen um den Gefrierpunkt laden dazu ein, sich jetzt zu Hause einzuigeln. Für mich bedeutet das: Ab auf das Sofa mit warmer Decke, heißem Tee – und guten Dokus. Denn Geschichten über das wahre Leben schaue ich mit Abstand am liebsten. Besonders beeindrucken mich Filme über außergewöhnliche Menschen, die ihren eigenen Weg gehen. So wie die folgenden Protagonisten, die uns mitnehmen auf fremde Kontinente, die neue Lebensmodelle ausprobieren oder auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten.

Laura Wrede ist in Katar so bekannt, dass sie Interviews gibt und um Fotos gebeten wird. Denn dort hat sie etwas für sich entdeckt, das in Katar eigentlich Männersache ist: die Falknerei. Vor fünf Jahren zog es die junge Münchnerin aus beruflichen Gründen in das Emirat. Ihr Ziel ist es, bei der größten traditionellen Falkenjagd des Landes teilzunehmen. "WDR weltweit" begleitet sie, wenn sie dafür morgens um fünf Uhr vor dem Bürojob in die Wüste fährt, um mit ihrem Falken zu trainieren. Die Kamera ist dabei, wenn sie mit einem Beduinen im Wüstenlager Tee trinkt und fängt immer wieder ihre tiefe Verbundenheit zu dem fremden Land ein. Scheinbar mühelos bewegt sich Laura Wrede zwischen Tradition und Moderne, selbstbewusst und sympathisch behauptet sie sich als Frau unter Männern. Dazu bietet die Doku beeindruckende Naturaufnahmen. Absolut sehenswert!

71 Jahre alt, gesund, ein schönes Haus, Kinder und Enkelkinder: Lydia Fisk aus Euskirchen lebt ein sorgenfreies Leben. Doch die Klavierlehrerin sehnt sich nach Freiheit und Abenteuer. "Ich habe eigentlich 70 Jahre lang das getan, was von mir verlangt wurde", sagt die Rentnerin. Sie fasst den Entschluss, in Tansania eine Musikschule aufzubauen - ein Land, das sie das letzte Mal vor 32 Jahren besucht hat. Innerhalb von sechs Wochen verkauft sie ihr Haus und ihren gesamten Besitz, gibt ihre Haustiere ab und veranstaltet ein Abschiedsfest. Familie, Freunde und Zuschauer können sie dabei nur ungläubig beobachten. "Leute wagen einfach nichts", stellt sie für sich fest. Impulsiv, lebenslustig und authentisch: Lydia Fisks Optimismus bleibt unerschütterlich und ihr Lebensmut ist einfach ansteckend. Ich habe großen Respekt vor ihrem Schritt und leide umso mehr mit ihr mit, wenn sie von der Realität eingeholt wird.

Ein Leben fast ohne Konsum, dafür mit viel Zeit füreinander und mit ebenso viel Freiheit: Das ist das Ideal zweier junger Familien. Für größtmögliche Unabhängigkeit verzichten sie auf fast alles. Die Familienmitglieder wohnen gemeinsam auf engstem Raum und versorgen sich möglichst selbst. Flo, Alina und ihre beiden Kinder leben bei Wuppertal in einer Jurte, Kolja, Katharina und ihre Tochter auf einem Campingplatz am Bodensee. Momente großen Glücks stehen dabei neben ständigen Zweifeln. Ich bewundere die Konsequenz der Familien, obwohl ihre Haltung mir fremd bleibt. Doch egal, wie man den alternativen Lebensentwürfen der Familien gegenüber steht: Dieser Film bietet Diskussionsstoff und regt auch zum Nachdenken über das eigene Leben an.

Lange Jahre an der Uni haben Michael, Isabelle und Sebastian hinter sich. Zwischen ihnen und ihrem Traumberuf Lehrer liegt nun nur noch das Referendariat. Die Kamera begleitet die drei "Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst" vom ersten Tag bis zur letzten Prüfung. Zum ersten Mal stehen sie als Autoritätspersonen vor einer Klasse, kämpfen mit Respektlosigkeiten und katastrophal schlechten Klassenarbeiten auf der einen und hohen Erwartungen an sie auf der anderen Seite. Gezeigt werden drei Referendare in ihrem Schul- und Seminaralltag, die mal Erfolge feiern und dann wieder an ihrem Berufswunsch zweifeln. Bis zur letzten Prüfung spürt man die Anspannung der Protagonisten. Der Film gibt einen Einblick in die Lehrerausbildung, den ich so noch nie bekommen habe. Besonders gut gefällt mir, dass diese Doku die Bilder für sich sprechen lässt, ohne sie zu kommentieren.

Wo liegt eigentlich Iqaluit? Die Zuschauer lernen den kleinen Ort gemeinsam mit Noel Vagba kennen. Er macht seinen Lebenstraum wahr und zieht von der Elfenbeinküste in die Arktis. In Iqaluit, am nördlichsten Zipfel Kanadas, findet er ein neues Zuhause. Hier wird es schon mal minus 40 Grad kalt, und auch im Sommer liegt die Temperatur selten über dem Gefrierpunkt. Die Doku begleitet Noel und seine Familie über ein Jahr. Er erlebt Kälte und Sprachbarrieren, aber auch atemberaubend schöne Landschaften und den Beginn neuer Freundschaften. Mich hat der Mut beeindruckt, sich ein völlig neues Leben in der Arktis aufzubauen. Aber dies ist nicht nur ein Film über das Auswandern, sondern auch über das ganz besondere Zusammenleben nördlich des Polarkreises.