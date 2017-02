Persönliche Empfehlungen aus der ARD Mediathek

ARD.de-Volontärin Valeska Parpart

Einmal um die Erde: Für mich wäre eine Weltreise ein Traum, doch dieser Wunsch ist bisher nicht in Erfüllung gegangen. Viele Länder bleiben mir womöglich ein Leben lang unbekannt. Vielleicht schaue ich deshalb so gerne Filme, die mir andere Länder und Kulturen näher bringen und die mich eintauchen lassen in den Alltag und die Abenteuer anderer Menschen. Unsere Reise startet heute in Berlin - und führt uns viele, viele Kilometer weit durch die ganze Welt.

Berlin, Deutschland bis Perth, Australien: Heidi Hetzer und Hudo haben einen Plan: Innerhalb von zwei Jahren wollen die beiden gemeinsam die Welt umrunden. Sie: 77 Jahre alt, ehemalige Automechanikerin und Rallyefahrerin. Er: ein 85 Jahre alter Oldtimer. Los geht die Fahrt in Berlin, die Route führt quer durch Europa und Asien in Richtung Australien. Begeistert und selbstbewusst stürzt sich Heidi Hetzer in ihr Abenteuer. Sie ist überzeugt: "Jedes Mädchen kann das, wenn sie will."

Die Fröhlichkeit von Heidi Hetzer ist einfach ansteckend - das gilt bei allen ihren Zufallsbegegnungen genauso wie für die Zuschauer am Bildschirm. Ein Running Gag werden die immer wieder wechselnden männlichen Beifahrer. Die Reise mit ihr ist manchmal traurig, oft sehr lustig und immer spannend. Ein absolut empfehlenswertes Roadmovie. Übrigens: Heidi Hetzer ist immer noch unterwegs und wird im Frühling 2017 zurück in Berlin erwartet.

Abisko, Nordschweden: Die 110-Seelen-Gemeinde Abisko in Lappland ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Von hier aus kann man wegen eines speziellen Mikroklimas besonders gut Polarlichter beobachten. Und das hat Folgen: In den Wintermonaten, wenn es sehr lange dunkel ist, wird der kleine Ort von rund 15.000 Touristen bevölkert. Während der Ort stark vom Tourismus profitiert, gibt es auch kritische Stimmen: Die ansässigen Polarlicht-Forscher fürchten zu viel künstliches Licht, und das Ökosystem ist hier sehr empfindlich.

Diese Weltspiegel-Reportage bietet immer wieder unglaublich schöne Naturaufnahmen. Am liebsten würde ich sofort die Koffer packen und die Polarlichter mit eigenen Augen sehen. Doch die Reportage wirft auch Fragen auf. Was bedeutet der boomende Tourismus für eine Stadt und für die Ureinwohner? Ein beeindruckender Film, der neben traumhaften Aufnahmen auch kritische Einblicke in den Polarlicht-Tourismus bietet.

Cox's Bazar, Bangladesch: Sie ist 13 Jahre alt und sie liebt die Wellen. Sumi Akter kann vom Surfen nicht genug bekommen. Was in anderen Ländern Alltag ist, zieht in Bangladesch viel Aufmerksamkeit auf sich. Denn in dem streng religiösen und konservativen Land sind sie und ihre Freundinnen etwas Besonderes. Mädchen werden dort ab 14 Jahren verheiratet, ohne Erlaubnis des Ehemanns dürfen sie das Haus nicht verlassen. Surfen ist für Frauen fast undenkbar. Die Traditionen ihres Heimatlandes können Sumi nicht bremsen: "Mich kann niemand aufhalten", sagt sie selbstbewusst. "Wir werden beweisen, dass die Mädchen in Bangladesch eine Menge drauf haben."

Sumi und ihre Mitstreiterinnen geht es beim Surfen nicht um die perfekte Welle. Es geht um nichts weniger als ihre Unabhängigkeit und Freiheit. Ihre Lebensfreude beim Surfen ist ansteckend und ihr Mut in der von Männern dominierten Gesellschaft hat mich sehr beeindruckt. Absolut sehenswert!

Lima, Peru bis Rio de Janeiro, Brasilien: Eine Straße, die Pazifik und Atlantik verbindet: Das ist die Transoceánica. Über 6000 Kilometer lang ist der Weg, der quer über den Kontinent von Lima in Peru nach Rio de Janeiro in Brasilien führt. Eine Buslinie verkehrt zwischen den beiden Metropolen. Extreme Höhenunterschiede und die verschiedenen Klimazonen bestimmen die Fahrt. Es geht vorbei an Wüste, Regenwald und Gletschern, an Reservaten von Ureinwohnern genauso wie an illegaler Abholzung.

Diese Doku fasziniert, macht aber auch betroffen: Immer wieder wird deutlich, wie massiv das Leben der Anwohner und die Landschaft sich durch den Bau der Transocéanica verändert haben. "Länder Menschen Abenteuer" zeigt hier, dass die Straße viele Freiheiten ermöglicht - aber auch, dass Fortschritt nicht für alle gleichbedeutend ist mit Verbesserung.

Achtung: Nur verfügbar bis 19.02.2017

Oimjakon, Russland: Diese Kälte ist einfach unvorstellbar. In Oimjakon in Sibirien liegt die Durchschnittstemperatur bei -40 Grad. Hier, am kältesten bewohnten Ort der Erde, wird scheinbar Alltägliches zum Risiko. Dazu gehört der Weg zur Schule - denn schulfrei gibt es hier erst ab eisigen -54 Grad. In sechs Lagen Kleidung eingepackt laufen die Kinder hier zum Schulbus. Zu lange können sie trotzdem nicht auf ihn warten - sonst ist die Gefahr zu groß, dass sie erfrieren. Und damit fängt das Abenteuer erst an.

Ich friere schon beim Zusehen. Das Leben der Einwohner ist rund um die Uhr von der Kälte bestimmt. Gleichzeitig ist diese Doku herzerwärmend: Unglaublich gerne gehen die Kinder in Oimjakon zur Schule. Und die Fahrt im vollgestopften Bus bei lauter Musik hat großen Unterhaltungswert. Eine wirklich außergewöhnliche Geschichte!