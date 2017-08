Ebola: Albtraum im Alptraum?

Hintergrundblog zum Tatort "Virus"

Lydia Dartsch, Redakteurin ARD.de

Ebola in der beschaulichen Steiermark? Im Tatort "Virus" ermitteln die Kommissare Moritz Eisner und Bibi Fellner die Todesursache eines Mannes, während die Gegend wegen des Verdachts auf Ebola unter Quarantäne gestellt wird. Ob sich außer dem toten Arzt aus Guinea noch jemand angesteckt hat - und gar stirbt - bleibt am Ende der neuesten Tatort-Episode "Virus" offen. Wundern würde es mich nicht.

Der Einstieg in den Tatort ist bedrückend: Es ist dunkel, Menschen schreien, weinen, strecken ihre Arme durch dünne Gitter - ob aus Verzweiflung über den Tod ihrer Angehörigen oder ob sie um Hilfe flehen, erfahren wir nicht. Die Bilder überwältigen, überfordern. Ein Arzt hält es nicht mehr aus. Obwohl er gerufen wird, ergreift er die Flucht und lässt die Menschen hilflos zurück.

Ende 2013 starb der erste Ebola-Kranke in Guinea. In den kommenden Monaten breitet sich das Virus über die Landesgrenzen hinaus nach Sierra Leone und Liberia aus. Es ist die bislang größte Ebola-Epidemie. 28.000 Menschen infizieren sich in der Zeit, 11.000 sterben. Erst gut zwei Jahre später - im Januar 2016 - gilt die Epidemie als überstanden. So chaotisch wie in "Virus" wirken die ersten Bilder des "Weltspiegel extra" vom August 2014 nicht. Doch auch in der Reportage wird die Anspannung in den betroffenen Ländern sichtbar.

Kaum weiß der Gerichtsmediziner, dass der Unbekannte auf seinem Tisch Ebola hat, werden alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Auch wenn Ebola weniger ansteckend ist als eine Grippe: Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben zwischen 25 und 90 Prozent der Infizierten daran. Das ist ein Faktor, der die Krankheit so gefährlich macht.

Ein zweiter ist, dass Ebola nicht immer sofort erkannt wird. Die Symptome ähneln zunächst einer Erkältung. Bei Patient 0 der Epidemie von 2014 - einem zweijährigen Jungen - hielten die Ärzte die Krankheit für Cholera. Die Verwandten des kleinen Jungen wuschen und berührten seinen Leichnahm bei der Bestattung und trugen das Virus jeweils in ihre Dörfer. Die "Quarks & Co."-Sendung vom Dezember 2014 erklärt, woher der Virus kommt und wie es zu der Epidemie kam.

Das beschauliche Pöllau steht unter Quarantäne, abgeriegelt durch das Bundesheer. Menschen in gespenstisch aussehenden Schutzanzügen laufen herum und mittendrin inspizieren Moritz Eisner und Bibi Fellner ein möglicherweise kontaminiertes Haus mit bloßen Händen. Dieser Beitrag von "Panorama 3" zeigt die Hysterie, die 2014 mit der Rückkehr der ersten Helfer aus Westafrika ausbrach. Angesichts dessen wirken die Kommissare ziemlich sorglos.

An Ebola anstecken kann man sich nur, wenn man in Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie beispielsweise Schweiß, Blut und Erbrochenem eines Erkrankten kommt. Aber auch an Gegenständen sind die Erreger noch mehrere Tage infektiös. Grund genug, sich mindestens ein paar Gummihandschuhe anzuziehen, bevor man etwas in die Hand nimmt.

Kurz vor seinem Tod konfrontiert der guineische Arzt Dr. Kamil Daouda Makab seinen Kollegen Albert Reuss mit Vorwürfen, er habe die Menschen in Westafrika mit der Ebola-Epidemie allein gelassen. Er halte das Leben eines Afrikaners für weniger wert als das eines Europäers.

Mit diesem Vorwurf sah sich auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu Beginn der Epidemie konfrontiert: Sie habe zu zurückhaltend reagiert und während der Epidemie ihre Hilfe sogar verringert. Während "Ärzte ohne Grenzen" bereits von einer "Epidemie nie dagewesenen Ausmaßes" sprach, bemaß die WHO "ein relativ kleines Ausmaß".

Noch bevor Bibi Fellner und Moritz Eisner mit dem eigentlichen Fall betraut werden, sieht es fast so aus, als würden sie wegen einer Lebensmittelinfektion ausfallen. Denn als die verschnupfte Kommissarin beim Kochen mit dem Messer auf das Hühnchen einschlägt, als wolle sie es erneut schlachten, niest sie herzhaft auf den Vogel und öffnet kurz danach ihrem Kollegen die Tür - ohne sich vorher die Hände zu waschen.

"Guten Appetit", dachte ich bei dieser Szene und "Bibi, wasch Dir die Hände!" Dabei kann beispielsweise der Kontakt mit rohem Geflügelfleisch zu gesundheitlichen Problemen, wie einer Salmonelleninfektion führen. Es muss nicht gleich eine Tropenkrankheit wie Ebola sein.