Entscheide Dich!

Wer sich für etwas entscheidet, entscheidet sich immer auch gegen etwas. Das ist häufig die Krux, wenn es uns schwer fällt, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wir wollen keine Verluste erleiden und bleiben deshalb lieber beim Altbewährten. Dass es auch anders geht und warum es dabei immer einer gehörigen Portion Eigensinns bedarf, zeigen die folgenden Beiträge.

In der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015 beginnt für Angela Merkel eine der größten Zerreißproben ihrer Kanzlerschaft. Sie entscheidet, die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge unregistriert nach Deutschland einreisen zu lassen. War es eine dramatische Fehlentscheidung? War es tatsächlich eine einsame Entscheidung ohne Rückendeckung? Gab es Alternativlösungen? Und hat die eher vernunftbetonte Bundeskanzlerin eine zu emotionale Entscheidung getroffen?

Auch nach so langer Zeit und mit dem Wissen von heute treffen mich die Bilder des Beitrags tief. Mir wird aber auch klar, was die Macht der Bilder vermag und wie sie uns beeinflussen. Merkel musste innerhalb weniger Stunden eine Entscheidung treffen, deren Konsequenzen sie kaum abschätzen konnte und auf die sie in keinster Weise vorbereitet war. Wenn ich mir überlege, ob sie richtig war, muss ich mir nur einen Moment vorstellen, sie hätte sich anders entschieden …

Sechs hoch spannende Gäste erzählen im "Nachtcafé" von ihren Lebensentscheidungen - die zum Teil über Jahre reifen mussten: ein Mann, der seinen Selbstmord überlebt hat, ein ehemaliger Manager mit Hirntumor, der sich gegen die Schulmedizin entscheidet und in einem Bergkloster in Bhutan geheilt wird und ein Entertainer, der sagt: "Eine schlechte Entscheidung ist besser als keine. Wir haben zu viel Angst, Fehler zu machen und zu scheitern".

"Versunkene Kosten" nennt die Psychologie die Tendenz, ein Vorhaben wider besseres Wissen fortzusetzen, weil man schon viel investiert hat. Sicher ein Grund, warum wir oft an Dingen festhalten, die schon lange nicht mehr "stimmig" sind. Die Gäste der Talkrunde setzen dagegen auf andere Argumente: das Recht auf Zufriedenheit, den Mut zum Risiko und für Entscheidungen, die zu uns passen. Ein Gast aus der Runde formuliert, mit welcher Haltung das gelingt: "Ich wusste, ich werde danach nicht schnell glücklich werden. Ich habe erwartet, nach zehn Jahren glücklich zu sein." Ein Mutmachbeitrag für Entscheidungsverzagte!

Nach einer falschen Entscheidung ist es oft nicht einfach, den Weg aus einer verfahrenen Situation heraus zu finden. Der Beitrag geht der Frage nach, wie verschiedene Menschen mit (Fehl)entscheidungen umgehen - mit banalen, aber auch sehr schwerwiegenden.

Ich kann das Wort zwar fast nicht mehr hören, aber es stimmt: Wir sind eine Gesellschaft von Selbstoptimierern. Und da passen falsche Entscheidungen nicht rein. Was wir übersehen: Wenn uns der Kauf eines Staubsaugers schon Stunden und Tage der Recherche kostet, weil wir Angst vor einer falschen Entscheidung haben, dann friert unser Leben nach und nach ein. Denn wie sollen wir z.B. einen Lebenspartner oder Kinder einplanen, wenn uns schon kleinste Entscheidungen an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen. Der Beitrag zeigt dagegen, dass selbst heftige Fehlentscheidungen ein großes Potenzial bergen. Nämlich an ihnen zu wachsen.

Gerade in Extremsituation blockiert häufig unsere Fähigkeit, vernünftig zu entscheiden. Grund dafür sind Stresshormone, wie z.B. Cortisol, das unsere Energieressourcen mobilisiert. Gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass Lösungsstrategien weniger gut abrufbar sind. Aber auch wenn wir nicht unter Stress sind, lassen wir uns von vielen Faktoren beeinflussen, die uns wenig bewusst sind. Was heißt das für wichtige Entscheidungen?

Einige Fakten dieses Beitrags finde ich beunruhigend. So zeigt eine Studie, dass Richter sich bei der Urteilsfindung leicht durch äußere Effekte beeinflussen lassen. Wurden sie z.B. gebeten, während der Strafmaßfestsetzung zu würfeln, fielen die Urteile höher oder niedriger aus - je nach gewürfelter Zahl. Und auch, dass Urteile kurz vor der Mittagspause härter ausfallen, erscheint mir nicht gerade vertrauensbildend. Wichtige Entscheidungen sollten wir also besser nach dem Mittagessen im stillen Kämmerlein treffen - aber ganz sicher nicht beim Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel!

Esther ist Geburtsfotografin, 30 Jahre alt und hat zwei Kinder. Anfang September geht ihre langjährige Beziehung in die Brüche. Kurz danach stellt sie fest, dass sie schwanger ist. Was tun? Das Gefühl sagt ihr, sie will das Kind nicht. Aber darf sie solche Gefühle haben? Esther entscheidet sich gegen das Kind.

Ohne Esthers Entscheidung werten zu wollen, habe ich großen Respekt davor. Ich weiß, dass eine Mutter von zwei Kindern sie nur schweren Herzens treffen kann. Es beruhigt mich aber auch, einen Menschen zu sehen, der seine Grenzen kennt und deshalb eine verantwortliche und klare Entscheidung für sich und seine Familie treffen kann.

Nadia, in München geboren, hat als Ausdruck ihres Glaubens jahrelang ein Kopftuch getragen und dies als eigenständige und feministische Muslimin immer vehement verteidigt. Doch als sie ihren zweiten Sohn erwartete, legte sie das Kopftuch ab.

Obwohl mir eine Welt ohne Kopftücher entschieden lieber wäre, hat mich dieser Beitrag nachdenklich gemacht. Denn wir unterstellen Frauen mit Kopftuch eine Unfreiheit, die wir durch unsere manchmal intolerante Haltung selbst für sie herstellen. Indem wir sie - wie hier geschehen - indirekt zu einer Entscheidung drängen, zu der sie nicht wirklich stehen können.