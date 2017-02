Persönliche Empfehlungen aus der ARD Mediathek

ARD.de-Redakteurin Lydia Dartsch

Bei Fasching denke ich zuerst an betrunkene Menschenmengen, den Geruch von Schweiß in Polyester-Kostümen, vermischt mit dem Geruch von Bier und Clownschminke, die langsam von schwitzigen Gesichtern rinnt. Dieses Bild löst bei mir eine starke Abneigung aus, statt Spaß. Während also draußen die Straßenfastnacht tobt und Fastnachtspartys abgehen, schaue ich lieber Filme und Dokus. Damit halte ich durch bis Aschermittwoch.

"Wenn uns das Leben Zitronen gibt, bestellen wir Tequila" ist das Motto der Rosinskis und diese schrecklich nette Familie braucht eine ganze Menge Tequila: Die ungeöffneten Rechnungs-Briefe quillen im wahrsten Sinne des Wortes aus den Schubladen. Der Strom soll abgestellt, ihr Haus zwangsgeräumt werden. Die Familie steckt bis zum Hals in Problemen - ohne Aussicht auf Besserung. Doch sie haben nicht mit Oma und dem jüngsten Sohn, Finn gerechnet.

Was ist besser als ein Film mit einer Thalbach? Ein Film mit drei Thalbach-Frauen! Spätestens wenn Katharina Thalbach als Oma aus dem Bus steigt, um die Familie mit ihren krummen Dingern aus dem Schlamassel zu ziehen, hat mich der Film. Voller Humor und Fremdschäm-Momenten erzählt er die Geschichte einer Familie auf der Suche nach Glück.

Tiffany Blechschmid ist "Schneewittchen auf den Kopf gestellt". Diese Beschreibung des Erzählers passt: Sie denkt, dass sie nie etwas Besonderes geleistet hat und daher sofort vergessen sein wird, sollte sie einmal sterben. Einen Mann erwartet sie eigentlich nicht in ihrem Leben. Denn Erwartung lähmt - von Sätzen wie diesen ist sie überzeugt. Bis sich plötzlich gleich drei Männer für sie interessieren. Blöd nur, dass ihrem Glück nicht nur ihre Überzeugungen, sondern auch der Geist ihrer Mutter im Weg stehen.

Johanna Wokaleks Tiffany Blechschmid ist zum Schreien schrullig. Mit all ihrer Vorsicht und Unsicherheit erinnert sie einen an die schönen Sachen, die man verpasst, wenn man zu viel auf Ratschläge und Statistiken hört, um bloß nichts falsch zu machen.

Wo liegt eigentlich Hagen? In der Provinz und im Mittelpunkt der deutschen Popmusikgeschichte. Nena, Extrabreit und die Humpe-Schwestern kommen aus dieser Stadt. Die Doku erzählt ihre Geschichten und die Geschichte der Neuen Deutschen Welle.

Ich kenne ihre Gesichter und manchmal ihre Lieder: Musikdokus wie diese aber bringen einem die mehr oder weniger schillernden Künstler hinter den Hammer-Texten nahe - und in diesem Fall sogar eine ganze Stadt. Früher wusste ich, dass es Hagen gibt. Jetzt will ich selbst mal in die Hagener Musikszene eintauchen.

"Bloody German Gehorsam" trifft auf englische Weltläufigkeit - Fußball sei Dank. Den brachte Konrad Koch im Jahr 1874 aus England nach Braunschweig. Und obwohl das deutsche Kaiserreich in seiner Arroganz England als minderwertig ansah, schien es sich durch diesen neuen Sport bedroht zu fühlen. Doch einmal ausgebrochen, ließ sich das Fußballfieber nicht mehr stoppen.

Für mich war Fußball so typisch deutsch, dass ich fast vergessen hatte, dass er ursprünglich aus England stammt. Krass finde ich die damals vorherrschenden mittelalterlichen Ansichten und mit welcher Rücksichtslosigkeit starrköpfige alte Männer daran festhalten wollten. Dabei ist es nur Fußball.

Berliner und Bayern verbindet seit Jahrhunderten eine Hassliebe und sie pflegen gegenseitige Vorurteile. Die Berlinerin Caroline Korneli und der Bayer Florian Wagner wollen dieser Feindschaft auf den Grund gehen und tauschen die Städte. Werden sie den typisch bayerischen Seppl und den Berliner Saupreiß finden? Oder lösen sich ihre Vorurtelle am Ende in Luft auf?

Ich mag das schicke München und das beschaulich-gemütliche Oberbayern genauso wie das rotzig-verrückte Berlin. Deshalb fand ich es amüsant, dass Caroline Korneli in München die gleiche Beobachtung macht, wie ich bei meinen Besuchen dort, wenn sie junge Frauen auf der Straße sieht: "Sind die alle geklont?", fragt sie Florian Wagner am Telefon. Nein, sind sie nicht. Aber wenn man aus Berlin kommt, wo man selbst dann nicht auffällt, wenn man im Schlafanzug U-Bahn fährt, kann einem dieser Gedanke schon mal kommen.