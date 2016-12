Wie werden wir in Zukunft leben?

Deutschland und Europa stehen durch die Flüchtlingswelle vor einer Mammutaufgabe: Wie lassen sich diese Menschen erfolgreich integrieren? Wie kann die Politik auf Angst und Skepsis in der Bevölkerung reagieren? Und was muss auf allen Seiten getan werden, damit ein friedliches Zusammenleben funktionieren kann? Das Spezial lotet Chancen und Risiken der Integration aus und wirft einen Blick in die Zukunft.