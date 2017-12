Frank-Markus Barwasser - Der Pelzig und ich

Was die ARD.de-Redaktion zwischen den Jahren schaut

ARD.de-Redakteur Martin Walter

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit, über Vergangenes zu sinnieren und zugleich neue Pläne zu schmieden. Von beidem handelt die folgende Dokumentation über Frank-Markus Barwasser, der Person, die hinter meinem Lieblings-Kabarettisten Erwin Pelzig steckt.

Rotkariertes Hemd, Trachtenjanker und braunes "Cord-Hüdli", gepaart mit unverwechselbarem "Fränggisch": So kennen seine Fans Erwin Pelzig aus dem Fernsehen und von der Bühne. Der Franke brilliert mit kluger Gesellschaftskritik und rotzfrechen Sprüchen, seine Erfolgsformate "Neues aus der Anstalt" und "Pelzig hält sich" verschaffen ihm deutschlandweite Bekanntheit.

Doch 2015 zieht Frank-Markus Barwasser, der Mensch hinter Pelzig, einen Schlussstrich. Er beendet auf dem Höhepunkt seiner Karriere seine TV-Formate und zieht sich völlig ins Privatleben zurück. Was steckt hinter dem plötzlichen Ausstieg?

Antworten liefert dieses Porträt. Es gewährt intime Einblicke in Barwassers junges Familienglück, geht mit ihm und den Geschwistern auf Spurensuche in der Heimat Würzburg und begleitet seinen beruflichen Neuanfang. Autorin Claudia Wörner gelingt es dank der Offenheit des Kabarettisten ein einfühlsames, überraschendes und ganz nahes Bild von ihm zu zeichnen. So sehr ich die Kunstfigur Erwin Pelzig verehre, so sehr bewundere ich den Mut von Frank-Markus Barwasser, sich auf diese Weise zu öffnen. Eine eindrückliche Dokumentation über einen bemerkenswerten Menschen. Unbedingt anschauen!