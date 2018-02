Persönliche Empfehlungen aus der ARD Mediathek

Für echte Fans geht es beim Fußball um weit mehr, als die "schönste Nebensache der Welt": Der Lieblingsverein ist Projektionsfläche, Identitätsstifter und sogar Lebensinhalt für viele Tausend Sportbegeisterte. Zugleich sind Bundesliga-Clubs aber auch mittelgroße Wirtschaftsunternehmen, Arbeitgeber millionenschwerer Kicker, für deren Vereinswechsel achtstellige Summen bewegt werden. Zwischen den Extremen "Traditionalismus" und "Kommerz" bewegt sich das Phänomen Fußball.

Transferwahnsinn, irrsinnige Gehälter, zerstückelte Spieltage - der Profifußball scheint sich immer mehr von seinem ursprünglichen Klientel, dem Stadionbesucher, zu entfernen. Sind die Grenzen mittlerweile erreicht oder sind sie bereits überschritten? Erleben wir in Deutschland bald englische Verhältnisse oder ziehen die Verantwortlichen die Notbremse?

Der Film von Patrick Halatsch und Matthias Cammann zeigt, wo der professionelle Fußball aktuell steht: Top-Clubs sind zu Wirtschaftskonzernen geworden, Spieler werden für hohe Millionensummen transferiert. Fans liefern allenfalls die Kulisse im Stadion. Trotz steigender Liga-Gesamtumsätze kommt in den unteren Spielklassen wenig Geld an. Bei aller berechtigter Kritik an Ausverkauf und Event-Fußball unterstreichen die Autoren: Die Grenzen zwischen Tradition und Kommerz, zwischen Fan-Leidenschaft und Ausverkauf, zwischen Gut und Böse - diese Grenzen verlaufen im Fußball-Zirkus zunehmend fließend.

DFB-Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund wirbt mit dem Slogan "Echte Liebe". Doch wie viel Platz ist in Dortmund tatsächlich für echte Vereinsliebe? Die Dokumentation begleitet den Klub und seine Fans zum DFB-Pokalfinale nach Berlin, an den Dortmunder Borsigplatz und während der Sommerpause nach einer für den Verein extrem aufreibenden Saison zur Markenpflege nach China.

Für alle Kulturpessimisten die gute Nachricht vorab: Die Diskussion um Spielergehälter ist nicht neu. Bereits in den 1960er-Jahren stritten sich Borussia-Fans über die Saläre ihrer Ballkünstler - es ging um 2.000 Mark monatlich. Damals wie heute die zentrale Frage: Wie schafft es ein Verein sportlich erfolgreich zu sein, ohne die eigene Identität dem Kommerz zu opfern. Nachvollziehbare Standpunkte zu dieser Fragestellung beleuchtet der Film einige. Besonders gefällt mir dabei, dass nicht nur Fans der BVB-Obrigkeit zu Wort kommen, sondern auch kritische Borussen gezeigt werden. Echte Liebe tut manchmal weh.

Der Beitrag von "Sport Inside" erklärt, warum Red Bull Salzburg und Rasenballsport Leipzig ins Visier der UEFA geraten konnten: Vor allem die finanziellen und juristischen Verbindung beider Vereine über den Dachkonzern Red Bull verstößt aus Sicht manches Kritikers gegen das "Financial Fairplay" des Europäischen Fußballverbandes.

Der grenzüberschreitende Einfluss eines einzelnen Geldgebers auf zwei Erstliga-Teams erreicht bei Red Bull eine neue Qualität. Zumal die Verantwortlichen keinen Hehl daraus machen, Fußball als Marketing-Vehikel für ihre Produkte zu nutzen. Dieses Vorgehen hat nicht nur Anhänger. Nicht umsonst gilt Leipzig unter den meisten Bundesliga-Fans als "Retortenclub". Dennoch werden große Teile der RB-Strategien in den kommenden Jahren Schule machen. Nicht nur in Leipzig und Salzburg.

Es ist ein globales Geschäft: Unseriöse Vermittler locken Talente aus aller Welt mit großen Versprechungen nach Deutschland. Sobald die Spieler bezahlt haben, werden sie jedoch oft im Stich gelassen. Im besten Fall stranden sie in Amateurligen. Im schlimmsten Fall als illegale Einwanderer auf der Straße.

In den letzten Monaten haben Spielerstreiks und internationale Rekordtransfers in dreistelliger Millionenhöhe Schlagzeilen gemacht. Was mir persönlich lange Zeit nicht bewusst war: Auch abseits höherer Spielklassen gibt es in unteren europäischen Ligen einen global agierenden, hart umkämpften Markt für Fußballer. Die Reportage zeigt, wer von dieser modernen Art des Menschenhandels profitiert, was mit aussortierten und verletzten Talenten in der Fremde passiert und wie wenig sich deutsche Verbände an einer Lösung des Grundproblems beteiligen.

Ihre Namen sind legendär, ihre Erfolge auch. Trotzdem spielen einige der bekanntesten deutschen Fußballklubs nicht mehr in der Bundesliga, sondern nur noch dritt- oder viertklassig. In Zeiten der Kommerzialisierung ist es für einen tief gefallenen, einstigen Spitzenclub kaum möglich, wieder an einstige Erfolge anzuknüpfen.

1860 München ist älter als der FC Bayern, wurde 1966 Deutscher Meister - und hängt nach einem Finanzdebakel aktuell in der vierten Liga fest. Am Beispiel der "Löwen", Rot-Weiß Essens und des 1. FC Magdeburg skizziert der Film den erbarmungslosen Zusammenhang von schwindender Finanzkraft und sportlichem Misserfolg im Profigeschäft. Zugleich werden Charaktere wie Ex-Löwentrainer Werner Lorant gezeigt, deren persönlicher Werdegang eng mit dem sportlichen Wohl und Wehe seines Vereins verbunden ist. Frei von Häme liefert der Film einen leicht melancholischen Blick auf den Fußball-Betrieb abseits der Hochglanzbilder und Helikopter-PR oberer Spielklassen.

RB Leipzig ist unter vielen Fußballfans stark umstritten. Leipzig-Fans werden vielerorts gehasst - in Dortmund wurden sie Anfang 2017 sogar tätlich angegriffen. Im Ruhrgebiet soll der Hass gegen den "Kommerzverein" am größten sein. Hubertus Koch begleitet RB-Leipzig-Anhänger bei einer Auswärtsfahrt nach Gelsenkirchen.

Y-Kollektiv-Reporter Hubertus Koch weiß, wie man Herzen erobert. Einen Schlüsselsatz seiner Reportage liefert er im RB-Fanbus denn auch selbst: "Ich trinke Bier, um das Vertrauen der Leute zu gewinnen." So gestärkt geht er als teilnehmender Beobachter im Schalke-Trikot sodann ostdeutschen Fußball-Befindlichkeiten auf den Grund. Bei näherer Betrachtung wird klar: Es scheint ein zunehmend schmaler Grat zu sein, der die Roten Bullen in Sachen Kommerz von anderen Erstligisten wie Schalke, HSV und Bayern trennt. Mit den Worten des Reporters: "RB Leipzig ist nur die Kirsche auf der Sahne der Kommerzialisierung."