Gönn' dir was - es ist Fastenzeit

Eisern sein, stark bleiben und ausharren - das ist nun die Devise für die nächsten 40 Tage. Die Fastenzeit beginnt. Jedes Jahr lassen Millionen Menschen die Finger von Süßigkeiten oder verzichten auf Alkohol oder Zigaretten. Das erfordert Disziplin und Durchhaltevermögen, manchmal gar einen harten Kampf mit sich selbst. Um Ihnen das Leben in der Fastenzeit zu versüßen, möchte ich ein paar Filmpralinen reichen. Lassen Sie es sich schmecken.

"Älter werden, das ist eben nichts für Feiglinge", so Günther Anton Krabbenhöft nach einer durchtanzten Nacht in einem Berliner Club. Der 71-Jährige meint, er hätte sich viel zu lang der Gesellschaft angepasst und so gelebt, wie er glaubte, dass man es von ihm erwarten würde. Greta Silvers Motto lautet: zu jung fürs Alter. Die 69-Jährige hat begonnen zu modeln, gibt auf ihrem YouTube - Channel Tipps zum Abnehmen, Wohlfühlen oder Entrümpeln - kurz Vorschläge für ein glückliches Leben.

Menschen, die Mut machen und andere animieren, frei zu sein, nicht auf etwas zu warten, sondern jetzt zu leben. Da fällt mir einer meiner Lieblingssprüche zu ein: "Wer mit einem Bein in der Vergangenheit steht und mit dem anderen Bein in der Zukunft, der hat keins übrig für die Gegenwart." In diesem Sinne: Carpe diem.

Anja Lehnertz ist Hebamme, sie lebt für ihren Beruf. Jahrelang betreut sie Frauen, hilft ihnen bei ihren Geburten, macht die Vor- und Nachsorgen. Sie hat 5 Kinder und ist alleinerziehend. Sie kämpft tagtäglich ums Überleben. Irgendwann geht es nicht mehr, sie schafft es mit ihrem geringen Gehalt nicht mehr ihre Familie zu versorgen. Sie muss ihren Job aufgeben. Als sie glaubt, ganz am Ende zu sein, kommt es noch schlimmer. Sie bekommt einen Anruf: Ihr Haus steht in Flammen. Von heute auf morgen sitzt sie mit ihren 5 Kindern auf der Straße. Und dann nimmt ihr Leben doch eine überraschende Wendung.

Eine so starke Frau, die trotz niederschmetternder Ereignisse aufrecht steht und sich nicht unterkriegen lässt. Sie gibt nicht auf und kämpft für ihre Kinder. Mich hat diese Doku gefesselt, beeindruckt und sie hat mir wieder einmal vor Augen geführt, wie wichtig es ist, den Glauben an sich selbst niemals zu verlieren.

Ben ist 16 und mit Abstand der Jüngste in seinem Kaff auf der schwäbischen Alb. Er pflegt seinen dementen Großvater und hängt verbittert mit einer Handvoll schrägen Bauern im Dorf ab. Sein Leben frustriert und langweilt ihn - bis er Lena kennenlernt. Sie stellt sein monotones Leben auf den Kopf, so sehr, dass er für sie sogar seinen Großvater im Altersheim abgibt - was er natürlich sofort wieder bereut.

Diese herrlich skurrile Geschichte über das Erwachsenwerden endet dort, wo sie angefangen hat - in einem Kaff auf der schwäbischen Alb. Allerdings mit einem inzwischen erwachsenen Ben, der sich kein besseres Leben mehr vorstellen kann, als das mit Großvater Karl und seiner frechen Liebe Lena an seiner Seite. Zurücklehnen und sich mit idyllischer Blues-Musik von einer romantischen Provinzkomödie bespaßen lassen.

Eine Doku, die ich Ihnen noch vorstellen möchte, handelt von einem 12-jährigen Jungen in Afghanistan, der keine Zeit hatte Kind zu sein: "Ich denke, dass ich erwachsen bin, ich bin das Familienoberhaupt." Nach dem Unfall seines Vaters, der seit Monaten im Krankenhaus liegt, muss er die Familie ernähren. Er sorgt für seine 5 Geschwister. Früh morgens steht er auf, wühlt im Müll nach Brauchbarem, versucht das zu verkaufen, um mit dem Geld Brot für seine Familie zu bekommen.

Die Doku gibt so viele Einblicke in eine Welt, die uns hierzulande fremd ist. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, die sterben müssen, weil sie hungern. Fasten bedeutet auch besinnen - dankbar sein für das, was wir haben.

Meine Schwestern (täglich ab 20:00 Uhr)

"Die Ärzte gaben mir 3 Monate, daraus wurden 30 Jahre". Linda ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen - bis jetzt ist alles gut gegangen. Doch nun muss sie operiert werden. Ob sie den Eingriff übersteht, das weiß eigentlich niemand, nur Linda glaubt, dass sie die OP nicht überleben wird. Sie wünscht sich noch ein letztes Mal, ein Wochenende mit ihren Schwestern in dem Ferienhaus ihrer Kindheit zu verbringen.

Ein Drama, das traurig beginnt und traurig endet, eine Leidensgeschichte, die unter die Haut geht. Dieser Film berührt die Seele, er handelt vom Abschiednehmen und vom Tod, der immer über den drei Schwestern geschwebt hat. Unverblümt und ohne Tabus zeigt dieser Film die schmerzenden Seiten der Liebe - aber genauso sehr auch, dass wahre Liebe über ein Leben hinaus hält und unendlich ist.