Bei den vorherigen Beiträgen konnte ich beim Zuschauen wirklich etwas lernen. Die Protagonisten verstehen ihr Handwerk. Beim selbst ernannten "Heimwerkerking" Fynn Kliemann sieht das nicht ganz so aus. Fynn ist Autodidakt und baut, weil es ihm Spaß macht. Sein Motto: "Kunst plumpst aus mir so raus, wie Scheiße". Im "Kliemannsland", einem Projekt, das von funk gefördert wird, kann er seine Leidenschaft ungehemmt ausleben.

Mir ist Fynn einfach sympathisch. Wenn er ein Projekt im Kopf hat, dann lässt es ihn nicht los. Maße und Spezialwerkzeuge spielen genauso eine untergeordnete Rolle wie Macken und Kanten. Wichtig sind vielmehr Herzblut, Schweiß und Spaß am Bauen. Mir ist es eine Freude, ihm bei seiner meist etwas stümperhaften, aber stets emotionalen und authentischen Umsetzung der vielleicht etwas zu großen Ideen zuzuschauen. Hier baut er ein Hochbett.

Viele Menschen machen sich Gedanken um Entwurf und Aufbau von Gebäuden. Aber was gebaut wird muss auch irgendwann wieder abgebaut werden. Ganz klar: ein Fall für die Abrissbirne. Doch weit gefehlt. Abriss ist heutzutage eine komplexe Aufgabe inklusive Betonpresse, Mülltrennung und Recycling. Wie das geht zeigt die Reportage über den Abbau eines Gebäudekomplexes mitten in der Kieler Innenstadt.

"Andere träumen davon, was kaputt zu machen. Wir machen das jeden Tag", sagt Bauleiter Michael Ehrig. Er sorgt dafür, dass beim Abriss aber auch nur das kaputt geht, was kaputt gehen darf. Das erfordert nicht nur viel Kraft, sondern auch eine Menge Planung und Fingerspitzengefühl. Mich lässt die Kombination von schwerem Gerät, geballter Abrisskompetenz und nordischer Mentalität am Ende auch davon träumen, Beton zu brechen und Platz für neue "Häusle zu mache".