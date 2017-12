Komplexe Fragen? Hier gibt's Antworten!

Persönliche Empfehlungen aus der Mediathek

ARD.de-Volontär Dominik Stiller

"Ich weiß, dass ich nichts weiß" - eine Aussage, die auf den Menschen der Antike vielleicht zutraf. Doch heute? Im datengetriebenen Informationszeitalter stellen wir unsere Fragen einfach online und erhalten Antworten, Wissen ist jederzeit abrufbar. Trotzdem haben Schein- und Nichtwissen Bestand, und mit steigender Komplexität der Welt werden neue Fragen aufgeworfen. Meine Mediatheks-Empfehlungen liefern Erklärungsansätze zu Fragen, auf die es keine schnellen Antworten gibt.

Die klassische Physik ist an ihre Grenzen gestoßen bei der Beschreibung der Wirklichkeit. Max Planck vermutete dies bereits um das Jahr 1900 und leitete den Durchbruch der Quantenphysik ein. Heute verstehen wir dank der Quantentheorie zum Beispiel, wie in der Sonne Licht und Wärme entstehen, doch auch der Bau der Atombombe basiert auf diesem Wissen.

Wie können wir uns Quanten vorstellen? Was besagt die Unbestimmtheitsrelation? Grundlegendes wird in der Doku in Kürze verständlich erklärt. Darüber hinaus skizziert der Beitrag die Unklarheiten und Paradoxien der Quantenmechanik, die unsere Wahrnehmung der Welt in Frage stellt – mit faszinierenden Folgen für die wirkliche Gestalt aller Objekte und Lebewesen. Sehenswert, nicht nur für Hobby-Physiker.

Heinrich Himmler geht in die Geschichte ein als Reichsführer SS, Chef der deutschen Polizei und Kriegsverbrecher während der NS-Diktatur. Die Dokumentation "Der Anständige. Heinrich Himmler" porträitiert ihn basierend auf historischen Aufnahmen, privaten Briefen und Tagebucheinträgen. Darin gibt der "Architekt des Völkermordes" intime Gedanken und Geheimnisse preis.

Wir folgen dem Lebensweg eines Menschenkindes, das in ein bürgerliches Elternhaus in München geboren, katholisch und nationalkonservativ erzogen wird. Wir beobachten, wie dieser Mensch - von ideologischer Verblendung und Rassenwahn getrieben - mit vermeintlich tugendhaftem Fleiß und Gehorsam zum Massenmörder wird. Himmlers Selbstbild und moralische Rechtfertigungsversuche sind zutiefst verstörend. Mir bleibt die beklemmende Einsicht, dass selbst scheinbar Unmenschliches doch menschlich ist. Die Doku ist in der Arte-Mediathek zu sehen.

Als US-Präsident Richard Nixon im Jahr 1971 die Bindung des Dollars an Goldreserven aufhob, war der erste Schritt getan für die Politik des billigen Geldes der Zentralbanken. Die Reportage "Die große Geldflut" verdeutlicht, wie das Bankenprivileg der Geldschöpfung die Wirtschaft beeinflusst und zeigt auf, wer die Gewinner und Verlierer dieses Systems sind.

Die systemische Ungleichheit der Verteilung von Einkommen und Vermögen stellt eine Herausforderung für unsere Gesellschaft dar. Anstatt die kapitalistische Wirtschaftsordnung als Ganze in Frage zu stellen, widmet sich der Film kritisch, aber undogmatisch dem Mechanismus der Geldschöpfung im Bankensystem. Mir scheint, die Reportage benennt damit überfällige Korrekturen am globalen Finanzsystem.

Schon in frühen Kulturen hat der Mensch in den Mustern der Natur nach Spuren gesucht, die Schlüsse auf die Zukunft zulassen. Der Siegeszug von Wissenschaft und Technik hat dem keinen Abbruch getan, nur die Methoden haben sich weiterentwickelt. Algorithmen werten "Big Data" aus und statistische Modelle liefern immer präzisere Prognosen. Über Gefahren und Grenzen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen.

Ob es um das Wetter von nächster Woche, den Wahlausgang oder Börsenkurse geht – wir sind der Obsession verfallen, Unsicherheit minimieren zu wollen. So beziffern wir Ereignisse der Zukunft mit einer Wahrscheinlichkeit und vertrauen oftmals dieser Vorhersage, sei sie auch noch so zweifelhaft. Sicher bin ich mir nur damit: Zu einem mündigen Umgang mit Prognosen gehört es, sich über deren Fehleranfälligkeit bewusst zu sein und darüber, wie sie sogar manipulativ eingesetzt werden können. Der Beitrag in der 3sat-Mediathek.