Persönliche Empfehlungen aus der Mediathek

ARD.de-Redakteurin Joëlle Ullrich

Wenn der Tod mitten ins Leben platzt, ohne Vorwarnung, verliert die Welt alle Farben. So mehr oder weniger heil vorher noch alles war, danach klafft eine tiefe Wunde. Ich kenne mich aus in diesem Danach. Ich wünschte, es wäre nicht so. Aber es gibt Wege zurück ins Leben und Menschen, die diese ebnen. Vier Beiträge, die von Abschied, Schmerz und Trauer erzählen. Vor allem aber von der Liebe.

150 Menschen sterben, als 2015 ein Germanwings-Copilot seine Maschine absichtlich in eine Felswand der Alpen steuert. Die Doku kümmert sich nicht um Tathergang oder Täter. Sie stellt die Trauer in den Mittelpunkt - ein Jahr nach der Katastrophe. "Mein Herz ist gebrochen! Aber man sieht es nicht", platzt es aus einem Mann heraus, der Tochter und Enkel verloren hat. Indem die Angehörigen sich offenbaren, machen sie ihre unsichtbaren gebrochenen Herzen sichtbar. Das mit anzusehen, ist kaum zu ertragen. Aber genau so ist das "Danach". Kaum zu ertragen. Mich beruhigt: Andere empfinden ähnlich, sind auch aus der Welt gefallen. Und: Trauer braucht Zeit. Was ist schon ein Jahr, wenn der Mann, die Schwester, der Vater oder die beste Freundin unendlich fehlt? Als ob Liebe nach 365 Tagen abbricht. Die Doku spendet Trost: Es geht irgendwie weiter. Und es wird weniger weh tun.

"Alles wurde immer dunkler, bis ich schließlich überlegt habe, wie kannst du dich heute umbringen." In der Reportage schildert Viktor Staudt seinen Suizidversuch: Er wirft sich vor einen Zug, verliert seine Beine - doch er überlebt. Mich berührt, wie Menschen zu Rettern werden. Der Polizist, der an der Unfallstelle noch einmal nach ihm sieht, obwohl Viktors Körper schon mit einem weißen Tuch bedeckt ist. Seine Eltern, die verzweifelt versuchen, Lebensmut in ihm zu wecken. Und ausgerechnet ein Sterbehelfer, dem dies letztendlich gelingt. Die Perspektive macht diese Reportage so außergewöhnlich. Denn Viktor beantwortet offen Fragen, die nach einem Suizid kreisen und quälen: Warum? Was hat er gefühlt, gesehen, gehört? Hat er an die Menschen gedacht, die damit weiterleben müssen? Seine Sicht kann dem Gedankenkarussell die Geschwindigkeit nehmen.

Hinweis: Die Reportage könnte bei Betroffenen Bilder oder Erinnerungen hervorrufen, die schwer zu bewältigen sind.

Dies ist die Geschichte einer großen Liebe. Eine, die fast alles überwindet. Robert Wolf, Gitarrist des Ensembles Quadro Nuevo, ist glücklich liiert und beruflich erfolgreich, als ein schwerer Verkehrsunfall sein Leben zertrümmert. Danach ist er querschnittsgelähmt, kann nur noch einen Arm etwas bewegen. Er lebt - aber er ist nicht mehr lebendig. Ich fühle mit ihm, wenn seine Frau ihn füttert, seine ehemaligen Kollegen ihn sprachlos umringen. Ich fühle mit seiner Frau, die unerschütterlich zu ihm hält und um ihr gemeinsames Leben kämpft. Mehrere Jahre lang versucht sich das Paar zu arrangieren. Bis es nicht mehr geht. Dieser Film lässt keine Distanz zu. Zwei Fragen, die Robert Wolf aufwirft, beschäftigen mich noch lange: Ist es egoistisch, sein Leben beenden zu wollen, weil es nicht mehr lebenswert scheint - und damit die zu verletzten, die man liebt? Oder ist es egoistisch, einen leidenden Menschen im Leben halten zu wollen, weil man den Verlust nicht verkraften könnte?

Diese Talkrunde hat mich überrascht. Weil sie freimütig und tiefgründig ein Thema behandelt, das besonders schwer zu bewältigen ist: Den Tod von Menschen, die "vor ihrer Zeit" sterben - Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Ein 24-Jähriger mit Krebs im Endstadium erzählt unverblümt von Inkontinenz und künstlichem Darmausgang, aber auch von seiner Freundin und der anstehenden Hochzeit. Eine junge Frau, deren Mann starb, überstrahlt alles Leid: "Ich weiß jetzt, was es bedeutet, jemanden zu lieben." Begleitend erklärt ein Traumatherapeut das Wesen der Trauer und gibt konkrete Ratschläge. Das Fazit der Runde klingt unmöglich: Akzeptieren und Loslassen. Doch die Schicksale der Gäste lassen mich demütig zurück. "Der Tod ist immer scheiße. Es bedeutet aber nicht, dass wir mitsterben." Was soll man also machen, in diesem Danach? Weiterleben. Das ist jeden Versuch wert.