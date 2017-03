Leidenschaft statt Langeweile

Persönliche Highlights aus der ARD Mediathek

Ina Mersch, Redakteurin ARD.de

Was Leidenschaft bedeutet, sehe ich an meinem kleinen Sohn, der sich ständig verkleidet, ins Theater und hinter die Kulissen will, mit seinem Playmobiltheater kleine Stücke aufführt - manchmal reicht ihm auch eine Decke über zwei Stühlen. Sich nicht nur zu interessieren, sondern für etwas zu "brennen", es zum Mittelpunkt des eigenen Lebens zu machen, ich glaube, das macht Leidenschaft aus. Etwas, das nicht jedem verständlich ist, vielleicht ein bisschen verrückt rüberkommt, aber alles andere als langweilig ist.

"Ich habe lange gebraucht, um mein Ventil als Schauspieler zu finden, aber als ich es gefunden hatte, bin ich explodiert." Das sagt der großartige Schauspieler Lars Eidinger über seine Leidenschaft fürs Theater. Er kennt aber auch die Kehrseite, das Leiden und den tiefen Fall. Passion - das Synonym für Leidenschaft - bedeutet das Leiden Christi und genau so sagt Eidinger, fühle er sich in größenwahnsinnigen Momenten auf der Bühne: wie ein Gott, der für die Menschen leidet.

Als der Talkmaster von "Westart live" ihn bittet, ein Stück Shakespeare darzubieten, bin ich in seinem Bann. Ohne Maske, ohne Kostüm und ohne sich "einzukitschen" wird er zu Hamlet. Als er am Ende weint, muss ich selbst schlucken und bin beeindruckt von so viel Schauspielkunst.

Über ein Drittel aller japanischer Männer unter Dreißig hat null Interesse an Sex - so das Ergebnis einer offiziellen Regierungsstudie. Ganz anders scheint das bei japanischen Senioren zu sein. Die machen den Jungen vor, was Leidenschaft bedeutet und wie man damit sogar Geld verdienen kann. Herr Schigori jedenfalls ist ganz nebenbei Pornodarsteller und genießt Kultstatus. Etwas von dem seine Frau besser nichts weiß …

Christliche Gewissenbisse? In Japan nicht! Schintuismus und Buddhismus machen's möglich. Und die Sexindustrie profitiert reichlich davon. Ach wie lebendig sind diese rüstigen Rentner, die den Jungen eine lange Nase zeigen und es sich gut gehen lassen. Die Zeit ist sowieso viel zu kurz …

Greg Mahle hat eine Mission: Er ist Hunderetter. In den Südstaaten der USA befreit er verwahrloste Hunde aus den Todeszellen der Tierheime und fährt die Tiere anschließend tausende Kilometer zu neuen Adoptivfamilien im Norden.

"Du musst im Leben auch mal was zurückgeben, auch wenn es nicht leicht ist. Du tust es, um dein Leben in Balance zu bringen." Was Greg tut, ist kein lukrativer Job, aber es ist gut für sein Karma. 6651 mörderische Kilometer reißt er dafür runter, alle zwei Wochen, seit zehn Jahren. Seine Leidenschaft ermöglicht den Hunden ein neues Leben und unzähligen freiwilligen Helfern ein gutes Gefühl. Als ich diesen Film gesehen hatte, wollte ich sofort losziehen und Gutes tun.

Als Jurist könnte Hideto Ueji auch in der schicken Präfektur-Hauptstadt Fukuoka sitzen und einer geregelten Tätigkeit nachgehen. Tut er aber nicht. Er widmet sich lieber seiner Mission: Auf seiner Heimatinsel Kyushu im Süden des Landes will er das Dorf Tsukigi vor dem Aussterben retten - ein Wettlauf mit der Zeit. Da helfen auch Mio, Schio und Io nichts, Hidetos eigene Kinder, mit denen die Familie zu 100 Prozent über dem Geburtenschnitt liegt.

Hideto, ein moderner Don Quijote, dem ich zwar viel Glück wünsche, für den ich aber wenig Hoffnung habe, dass seine "Mission Impossible" gelingt. Ein Film voller skurriler Geschichten und mit wunderbar freundlichen Senioren, die zwar ständig ins Überlebensprogramm eingebunden werden, aber eigentlich nur in Ruhe alt werden wollen. Und ein Kind, das allein zur Schule geht und sich niemals verstecken kann. Echte Helden retten ersteinmal ein Dorf ...