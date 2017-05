Persönliche Highlights aus der ARD Mediathek

Ina Mersch, Redakteurin ARD.de

Männer sind krimineller, bringen sich öfter um, sterben früher und leben riskanter als Frauen - das sagen Wissenschaft und Statistik. Aber was verrät uns das über den Mann an sich und was über Männer als Väter? Meine Videoempfehlungen zum Vatertag jedenfalls zeigen "Mannsbilder" in all ihrer Komplexität: starke und schwache, männliche und weibliche, schwule und heterosexuelle, anwesende und abwesende. Was sie alle verbindet? Sie sind handverlesen, sehr präsent und authentisch.

Als Kriminalkommissar Carlos Benede zum ersten Mal Vater wird, ist er alleinstehend und sein Kind elf Jahre alt. Alex hat mehr erlebt, als in einer Kinderseele Platz hat. Als der Junge den Kommissar bittet, sein Vater zu werden, adoptiert er ihn. Jahre später sagt Carlos Benede ein zweites Mal "Ja" zu einem Jungen.

Ein beeindruckendes Portrait über einen Menschen, der ohne lange zu überlegen zwei sehr selbstlose und endgültige Entscheidungen für sein Leben trifft. Er wird Vater aus reiner Menschlichkeit und weil seine eigene Lebensgeschichte ihm moralisch keine andere Wahl lässt.

Karl Holzer sucht nach der Wahrheit über seinen Sohn Thomas, der von ihm unbemerkt zum rechten Terroristen geworden ist. Jetzt muss er sich fragen, ob er seinem Sohn ein guter Vater gewesen ist und welche Verantwortung er selbst trägt.

Ein Vater-Sohn-Drama, bei dem mich die Alltäglichkeit des Bösen erschreckt. Denn der Täter kommt im Gewand des fürsorglichen Familienvaters daher und ist gleichzeitig ein brutaler Rechtsextremer. Das beides zusammen geht und sich quasi im "toten Winkel" meiner persönlichen und der gesellschaftlichen Wahrnehmung abspielt, ist ein Schock.

Nähen ist Frauensache? Für diese Männer nicht. Ein Bio-Bauer, ein Psychiater, ein Ingenieur und ein Zahntechniker wollen's aus unterschiedlichen Gründen wissen. Das Ziel: In 4 Stunden mit null Erfahrung ein Wärme-Kühl-Kissen produzieren. Die größte Hürde dabei: Einfädeln!

Ein Hoch auf diese Männer, die auf Rollenklischees pfeifen und sich mit Lust und vor allem Laune auf fremdes Terrain begeben. Dass die Näh-Trainerin sie dabei behandelt wie süße, aber etwas tollpatschige Kleinkinder - geschenkt!

Gleiches Recht für Homo-Ehen? In Deutschland nicht ganz, denn eine Adoption ist für homosexuelle Paare, die in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft leben, nicht vorgesehen. Pflegekinder aufzunehmen ist groteskerweise erlaubt. Die Dokumentation begleitet Paare und zeigt, welche Auswege sie finden müssen, um Eltern zu werden.

Als Frau und Mutter brauche ich einen Moment, um mich an die ungewohnten Bilder von Papa, Papi und Kindern zu gewöhnen. Aber dieser Moment währt nicht lange und ich fühle mich mehr als solidarisch mit den Paaren, die das, was eine Selbstverständlichkeit sein müsste, so viel Zeit und Planung kostet. Es sind abenteuerliche Konstruktionen, die sie vornehmen müssen, um ihren Traum von einer Familie zu leben.

"Irgendwas muss mit meinem Papa sein - ich konnte es mir einfach nicht erklären! Ich wäre nie auf Samenspenden gekommen", sagt Anja, die schon früh eine unerklärliche Fremdheit zwischen sich und ihrem sozialen Vater spürt. Viel zu spät - sie ist schon erwachsen - erzählen ihr die Eltern, dass sie über eine Samenspende gezeugt wurde. Für sie und Sunny, die zweite Protagonistin der Dokumentation, ist der anonyme "Vater" mehr als nur ein Samengeber, sie fühlen sich unvollständig und suchen nach dem fehlenden Puzzleteil in ihrem Leben.

Was ist ein Vater? Der, der mich ein Leben lang begleitet, sich um mich gesorgt und mich aufgezogen hat? "Na klar", ist man geneigt zu sagen. Aber was ist mit dem Spender, von dem man immerhin genetisch abstammt? Obwohl mir am Anfang Anjas Verhalten gegenüber ihrem sozialen Vater ungerecht vorkommt, verstehe ich im weiteren Verlauf immer besser, warum dieser anonyme Spender eben doch wichtig ist. Und bis zum Schluss bin ich angespannt, weil ich hoffe, dass die beiden Frauen ihren Spender-Vater finden.