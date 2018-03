Mein Körper, meine Entscheidung!

Persönliche Empfehlungen aus der ARD Mediathek

Bis in die 1970er Jahre war ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland verboten. Die Folge: Abtreibungen wurden heimlich durchgeführt, waren erniedrigend und manchmal lebensgefährlich. Heute fordern Frauen einen leichten - keinen leichtfertigen - Weg zum Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft. Die Diskussion ist emotional aufgeladen und rechtlich sehr komplex. In Deutschland geht es mit der Debatte rund um Paragraf 219a um das Informationsrecht der Frau. In anderen Ländern Europas kämpfen Frauen für ihr körperliches Selbstbestimmungsrecht.

Die Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche ist neu entfacht, seit die Ärztin Kristina Hänel im November 2017 wegen unerlaubter Werbung für Abtreibung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Denn in den ersten zwölf Wochen nach einer Beratung ist eine Abtreibung zwar straffrei, aber die Ärzte sollen nicht darüber informieren.

Nun hat auch der Bundestag das Thema aufgegriffen: Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren könnte die deutsche Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch geändert werden. Es geht um den Paragraf 219a (hier im Wortlaut) des Strafgesetzbuches, der das Werben für den Abbruch von Schwangerschaften verbietet. Sollte der Paragraf reformiert oder sogar gestrichen werden?

Zu diesem Thema haben viele direkt eine Meinung. "Frau tv" gibt dem Bauchgefühl ein paar Fakten an die Hand: Im Beitrag werden die wichtigsten Argumente beider Seiten vorgestellt.

Moderatorin Ariane Alter ist nicht schwanger. Aber sie fragt sich, was wäre wenn? Und was wäre, wenn sie das Kind auf keinen Fall bekommen möchte?

Letztes Jahr haben rund 100.000 Schwangere in Deutschland abgetrieben, aber kaum jemand spricht darüber. Ariane will wissen, was auf eine Frau wirklich zukommt: von der Internet-Recherche bis zum Finden einer Frauenärztin. Das "was wäre wenn" zieht mich sofort in den Beitrag. Die Grenzen zwischen Experiment und tatsächlicher Notlage verschwimmen immer wieder. Die Moderatorin stellt sich dem Thema sehr persönlich und schonungslos.