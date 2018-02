Mode - zwischen Fast Fashion und Haute Couture

Persönliche Highlights aus der Mediathek

ARD.de-Redakteurin Sara Kleinerüschkamp

"Besser ist es aber immer, ein Narr in der Mode als ein Narr außer der Mode zu sein." Ein Satz Kants, dem ich schon während meiner ersten Philosophie-Vorlesung begegnet bin. Mode ist eben mehr als oberflächlicher Luxus - sie ist Ausdruck von Kreativität, Individualität und Zeitgeist. Aber warum wird gerade die Bekleidungsmode so bagatellisiert, birgt sie doch ebenso viel politischen Zündstoff? Palitücher, Minirock oder Hijab zeigen, wie komplex das Thema Mode sein kann. Von hedonistischer Konsumlust bis zur Kapitalismuskritik - ein Blick hinter die Fassade der Mode.

Mode ist das ausdruckstärkste und augenfälligste Kommunikationsmittel, über das wir Menschen verfügen. "Noch bevor wir uns verbal mitteilen, kommunizieren wir über unsere Kleidung, wer wir sind oder sein wollen", bringt es Roland Müller-Neumeister, künstlerischer Leiter der Meisterschule für Mode in München, auf den Punkt. Selbst notorische Modeverweigerer und Fleecejackenfetischisten signalisieren mit ihrer Antimode eine Haltung zur Mode.

"Der Mode entkommt man nicht. Denn, auch wenn Mode aus der Mode kommt, ist das schon wieder Mode", so Modezar Karl Lagerfeld. Dass er damit Recht behält, ist selbst einem Fashion-Laien wie mir bewusst - denn kaum hatte ich die Adidas Superstars, Militärjacke und runde Sonnenbrille entsorgt, waren diese auch schon wieder "in". Die Doku macht es deutlich, Mode ist einem ständigen Wandel unterworfen, erfindet sich neu und durchläuft ihre Zyklen. Modeschöpfer, Fashion-Redakteure und Blogger geben spannende Einblicke in die glanzvolle Welt der Mode - von den historischen Anfängen der Haute Couture bis zur industriellen Massenfertigung.

Kein lebender Modeschöpfer, geschweige denn ein deutscher, wird weltweit so gefeiert wie Karl Lagerfeld. Für seine Mode genauso wie für seine Person. Über den Menschen Karl Lagerfeld ist jedoch nur wenig bekannt. Gero von Boehms Film führt durch das Turbo-Leben dieses vielseitig Kreativen.

Seine bissigen Kommentare sind so beliebt wie gefürchtet - Lagerfeld, ein Meister der Selbstinszenierung, spielt gekonnt mit den Medien. "Karl, der Große" wie er von seinen Fans liebevoll genannt wird, wahrt sein sorgfältig aufgebautes Image und gewährt nur selten Einblicke in sein Privatleben. Dass er sich dazu bewegen lässt, Kindheitserinnerungen zu skizzieren und sich in Kommentaren wie "Ich heiße inzwischen nicht mehr Lagerfeld, sondern Logofeld" selbstironisch zu erkennen gibt, zeigt das Talent des Dokumentarfilmers. Ein amüsanter Blick hinter die ikonische Fassade eines faszinierenden Tausendsassas.

Modekampagnen vermitteln Lebensentwürfe und Lebensgefühle. Je nach Kampagne ist Mode mal nostalgisch, puristisch, opulent, verstörend, verzierend. Werbung macht aus einfachen Kleidungsstücken Fashionitems, die in einschlägigen Modeblogs und Modemagazinen zum "It-Piece" oder "Must Have!" ausgerufen werden. Models, It-Girls, Bloggerinnen, Filmstars und andere Prominente sind die Zugpferde einer gigantischen Industrie.

Imagepflege, Werbung und der enge Kontakt zu Hollywoodstars sind für die großen Modeketten, Luxus-Marken und kleinen Labels das Einmaleins des Marketings. Die Deutschen geben derweil immer weniger Geld für Mode aus, denn gut designte Kleidung ist heutzutage erschwinglicher denn je. Was die Demokratisierung der Mode für Kultmarken bedeutet und wie eine schnöde Jeans zum Fashion-Item der Saison avanciert, verraten Fashion-Experten wie Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp, Mode-Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof, sowie angesagte Modeblogger.

Vivienne Westwood gilt als Queen der Modewelt. Ihr Alter merkt man der über 75-jährigen britischen Stilikone nicht an - weder in Bezug auf ihre körperliche Agilität, noch mit Blick auf in ihre ausgefallenen Modekreationen. Der Film taucht ein in die kreative Welt Westwoods, die seit 1970 Mode buchstäblich auseinandernimmt, um sie immer wieder neu zu erfinden.

Sie war Grundschullehrerin - dann Punk-Ikone der 1970er Jahre und avancierte schließlich zum Haute-Couture-Star. Mit ihren Fashion-Statements wie "buy less" stellt sich die eigenwillige Aktivistin Westwood dem Massenkonsum entgegen. Aber was treibt die als "Dame Commander of the Order of the British Empire" geadelte Modeschöpferin an? Die französische Filmemacherin Letmiya Sztalryd hat die außergewöhnliche Künstlerin ein Jahr lang mit der Kamera begleitet. Herausgekommen ist dabei ein intimes Porträt über eine erstaunlich bodenständige Star-Designerin. Die Doku gibt es hier.

Der Textildiscounter Kik muss vor Gericht. Brandopfer einer pakistanischen Fabrik, die vor allem für Kik fertigte, verklagen den Konzern auf Schadensersatz. Ein Prozess mit Signalwirkung: Erstmals könnte ein deutsches Unternehmen haftbar gemacht werden für die Zustände, unter denen es im Ausland produzieren lässt. Seit Jahren kommt es immer wieder zu Katastrophen in Textilfabriken, bis heute wird Kleidung auch für deutsche Modefirmen oftmals unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert.

Im April 2013 werden die Schattenseiten der Modeindustrie deutlicher denn je: Erschöpfte Näherinnen, eingestürzte Textilfabriken und Hunderte Tote, die aus den Trümmern geborgen werden mussten. Fast Fashion für billig produzierende Modeketten wie Kik, H&M oder Primark überschwemmen den Markt, während ihre Herstellung in den Entwicklungsländern Mensch und Umwelt schädigt. Wer nun hofft, bedenkenlos auf Labels im gehobenen Preissegment zurückgreifen zu können, irrt. Denn auch Marken wie Hugo Boss oder Nike zahlen ihren Näherinnen keine fairen Löhne. Die Doku zeigt, dass es noch ein weiter Weg zu fairer und ethisch produzierter Massen-Mode ist. Dennoch: Ein Umdenken findet statt und zeigt sich bereits in Form "grüner" Labels auf den Laufstegen. Wie und was man selbst tun kann, um den Ethical-Fashion-Trend zu unterstützen? Die Doku zeigt's.