Persönliche Highlights aus der ARD Mediathek

Ina Mersch, Redakteurin ARD.de

Morgen ist Valentinstag - in manchen Kulturen der Tag der Liebenden und ein gewichtiger Grund für viele, die Blumenläden leer zu räumen. Irgendwie ist dieser Tag nicht mein Ding. Für mich steht er im Verdacht, nur noch von der Blumen- und Süßwarenindustrie am Leben erhalten zu werden. Ein Beweis in Zahlen: Allein zum Valentinstag 2013 transportierte die Lufthansa Cargo 1000 Tonnen Rosen nach Deutschland. Mir ist dieser Tag auch einfach zu verkitscht. Ein guter Anlass also, sich dem Thema "Paare" eher unsentimental zu nähern.

Sie hat einen Eisprung, er qualmt die Bude voll, statt mit ihr ins Bett zu gehen. Sie will mehr Sex, aber nicht unbedingt mit ihm. Er beichtet eine 25 Jahre alte Affäre, sie findet überhaupt nicht, dass die inzwischen verjährt ist. Fünf Paare freuen sich auf ein entspanntes Wellness-Wochenende. Nur ein Teil weiß, dass sie auch eine Paartherapie mitgebucht haben. Unter dieser Konstellation brechen bei allen Konflikte auf, Enttäuschungen, Verletzungen, Verrat werden offenbar.

Das besondere an diesem hochkarätig besetzten Film: Er ist komplett improvisiert! Die Schauspieler agieren ohne ausgearbeitetes Drehbuch lediglich auf der Basis von Figur-und Paarprofilen - sogar die Therapeuten sind echt! Die Schauspieler hauen alles raus, manches hat man auch schon mal gedacht, sich aber nie zu sagen getraut. Es ist gleichzeitig zum Weinen und zum Lachen, todernst und sehr amüsant. Und obwohl zwischendurch alles auf der Kippe steht - bin ich am Ende froh, dass alle irgendwie die Kurve kriegen.

Rita und Georg sind schon lange geschieden - eigentlich. Aber jedes Jahr an Weihnachten werden sie noch mal ein Paar. Dann nämlich spielen sie Georgs Eltern Clara und Paul die glücklichen Eheleute vor. Weil Georg sich einfach nicht traut, ihnen die Wahrheit zu sagen. Die beiden ahnen nicht, dass Clara und Paul die Maskerade der beiden längst durchschaut haben und ihr eigenes kleines Spiel treiben.

Weihnachten ist längst vorbei? Stimmt! Trotzdem: Diese Komödie finde ich launisch, sexy und zeitlos. Und sie erwärmt das Herz auch noch im Februar. "Mal sehen, was der Weihnachtsmann mitgebracht hat…" (ein erotisches Zitat, das man im Übrigen nur verstehen kann, wenn man diesen tollen Film gesehen hat).

Konstantin Stavridis führt mehrere Beziehungen gleichzeitig, Ronald Welcher lebte trotz homosexuellem Outing weiter mit seiner Ehefrau zusammen, Eva und Fred Ryter heiraten nach einer Trennung erneut: Michael Steinbrecher empfängt Gäste, die unkonventionelle Paarmodelle leben, aber auch Inge Jens, die mit dem Literaturhistoriker Walter Jens über sechs Jahrzehnte - bis zu seinem Tod - symbiotisch verbunden war.

"Die Liebe ist die Religion der Moderne, wir sind Fundamentalisten des Gefühls. Wenn das Gefühl nicht mehr stimmt, dann gehen wir", sagt der Paartherapeut Mathias Jung, der die Sendung begleitet. Er zitiert aber auch gerne Francoise Sagan. "Von manchen Menschen glaubt man, sie sind tot, dabei sind sie nur verheiratet." Wie kann Partnerschaft also so funktionieren, dass sie uns "satt und zufrieden" macht? Darauf haben die Gäste höchst unterschiedliche Antworten gefunden. Am Ende denke ich, dass unsere Freiheit, alle Optionen leben zu können, auch ein Fluch sein kann.

Drei Paare, sechs Freunde und das drohende Rentenalter - was noch schlimmer zu sein scheint als eine "einfache" Midlife-Crisis. Was können sie tun, um sich weiter lebendig zu fühlen? Dafür finden alle eine Lösung - aber nicht immer zur Freude des jeweiligen Partners.

Beruhigend, dass kurz vor dem Rentenalter immer noch alles möglich ist. Hier der Neuanfang mit einem anderen Partner (inklusive Kind), eine Sonntags-Affäre, ein beruflicher Wiedereinstieg, die Verwirklichung eines Lebenstraums. Umsonst ist das alles jedoch nicht zu haben. Am Ende siegt nicht die Liebe, sondern die gemeinsame Freundschaft. Ein toller Film, weil es hier ständig um alles geht und er doch wunderbar leicht und sehr humorvoll bleibt.