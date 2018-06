Journalismus ist kein Verbrechen

Behinderung der Berichterstattung, Zensur der Presse und Repressionen gegen Journalisten bis hin zu deren brutalen Ermordung: Journalismus ist weltweit bedroht wie lange nicht. Mitten in Europa mussten die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia und der Journalist Jan Kuciak aus der Slowakei sterben, weil sie ihre Arbeit machten. Zehra Dogan ist eine von mehr als 150 Journalisten in der Türkei, die im Gefängnis gelandet sind - weil der türkische Präsident Erdogan es so will. Zunehmend nehmen die Mächtigen Einfluss darauf, was berichtet werden darf und was nicht. Eine Bestandsaufnahme.