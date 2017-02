Persönliche Highlights aus der ARD Mediathek

Nazéy Kulu, Redakteurin ARD.de

Krieg im Nahen Osten, Terror in Europa und in vielen Ländern der Welt: Verzweiflung bei den Opfern und der verlorene Glaube an ein friedliches Zusammenleben - hat sich seit Anbeginn der Zeit nichts geändert, frage ich mich? Wie sieht die Zukunft unserer Kinder aus? Gibt es Hoffnung für Frieden, Freiheit und Gleichheit? Ja, die gibt's! Hoffnung geben mir gerade Überlebende des Krieges, die sich mit Herzblut für den Frieden einsetzen, transnationale Bündnisse wie die Europäische Union oder einfach die Geschichte des Eisverkäufers in Afghanistan.

Eine unfassbar traurige Geschichte: Nadia Murads Schicksal berührt mich, macht mich wütend und gibt mir Hoffnung. Wie tausende andere jesidische Frauen und Mädchen wird sie im August 2014 von der Terrormilz Islamischer Staat verschleppt, vergewaltigt und misshandelt. Sie verliert während des Genozids 44 Familienangehörige. Ihr gelingt die Flucht aus dieser Hölle und nun ist sie weltweit die wichtigste Stimme der Opfer. Nadia Murad sagt im Exclusiv-Interview mit "report München": "Das Ziel meiner Mission besteht darin, der Welt zu zeigen, wie gefährlich dieser Terror ist. Ich mache dies, um den tausenden Frauen wie mir und meinem Volk eines Tages zur Gerechtigkeit zu verhelfen. Und damit Jugendliche sich von dieser Ideologie des Terrors abwenden."

Afghanistan ist ein Synonym geworden für Krieg und Zerstörung. Doch in dieser Geschichte geht es um Vanille oder Schokolade, nicht um Krieg oder Frieden. Kinder und Erwachsene, die genüsslich Eis schlecken, so sieht Frieden aus. Passt das nach Afghanistan? Ja, weil es auch hier mutige Menschen gibt. Die Erfolgsgeschichte beginnt mit der Rückkehr eines Flüchtlings in seine Heimat. Er erinnert sich daran, dass die Afghanen gerne Eis essen und beginnt verwegen, es zu verkaufen. Inzwischen macht er vier Millionen Euro Umsatz im Jahr. "Wir haben nicht nur Krieg hier. Die Menschen arbeiten, sie essen sogar Eis. Ich hoffe, dass der Frieden nach Afghanistan kommt." Der Bericht vom "Weltspiegel" zeigt, wie Menschen in einem geschundenen Land wie Afghanistan versuchen ein Leben aufzubauen.

"Auch, wenn ich nicht vergessen kann, ich will Frieden", sagt der Schriftsteller Héctor Abad, eines der Opfer des Bürgerkriegs in Kolumbien, im Interview mit "ttt". "Die Kriegsverbrecher müssen zur Rechenschaft gezogen werden", sagt der Journalist Herbin Hoyos. Er ist gegen den Friedensvertag. Unerträgliches Leid hat der über 50 Jahre dauernde Konflikt über die Menschen gebracht. Doch wie können verfeindete Gruppen wieder friedlich miteinander leben? Ist im Vergeben die einzige Chance auf Frieden verborgen? Ein Schriftsteller und ein Ex-Farc-Rebell und viele Kolumbianer setzen sich für den Frieden ein. Nur so hat er eine Chance.

Europa ist für viele Menschen weltweit ein Synonym für Hoffnung, Zuflucht und der Traum von einem besseren Leben. Diese Anziehungskraft ist real, weil seit 70 Jahren in Europa Frieden herrscht. Zu meinem Alltag gehört es, ohne Grenzkontrollen innerhalb der EU zu verreisen, mich frei zu entfalten und in einem demokratischen Umfeld zu leben. Für mich ist die EU nicht nur ein riesiger Beamtenapparat in Brüssel, sondern auch der Weg für ein friedliches Miteinander. Die Kollegen von "Planet Wissen" und Rolf-Dieter Krause, der viele Jahre das ARD-Studio in Brüssel leitete, schauen hinter die Kulissen der Black Box EU.