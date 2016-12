Warum 2017 super wird!

Persönliche Empfehlungen aus der Mediathek

ARD.de-Redakteur Martin Walter

2016 bleibt vielen von uns sicher wenig positiv in Erinnerung. Bei all den schlimmen Ereignissen und negativen Schlagzeilen übersieht man manchmal, was das Leben täglich froh, bunt und lebenswert macht. Daher sind diese Empfehlungen ein kleines Plädoyer, das neue Jahr mit frischer Lebensfreude anzugehen - dank Beiträgen, die gute Laune machen, neuen Mut schöpfen lassen, das Herz erwärmen, Vorurteile abbauen und Vorfreude wecken. Auf ein tolles 2017!

Längst geht "Der Tatortreiniger" nicht mehr als Geheimtipp durch, sondern genießt bei seinen vielen Fans Kultstatus. Und das absolut zu Recht! Wem die Serie rund um die absurden Begegnungen und Erlebnisse des Heiko Schotte bisher dennoch fremd ist, dem darf ich die Episode "Özgür" aus der aktuellen Staffel ans Herz legen. Schotty-Darsteller Bjarne Mädel muss darin raus aufs platte Land und gurkt zur Tatortreinigung auf eine abgelegenen Hof, bewohnt von der hochschwangeren Silke, die kurz vor der Entbindung steht. Ehe er sich versieht, schlittert "Schotty" mit ihr in eine angeregte Diskussion über Kindernamen und Vorurteile. Brillante Dialoge, absurde Komik, plötzliche Tränen: Dieser "Tatorteiniger" bietet alles, was das Format ausmacht!

Martin Park ist kein gewöhnlicher Referendar: Der angehende Erdkundelehrer ist in ganz Baden-Württemberg der einzige blinde Aspirant - mit all den Konsequenzen, die das für ihn im Arbeits- und im privaten Alltag hat. Über ein Jahr begleiten ihn die Filmemacher. Beim Klettern und Kajak-Fahren in der Freizeit, dem Referendariats-Alltag, beim anschließenden Umzug, der neuen Stelle und der bewegenden Geburt seines Sohnes mitsamt den tragischen Folgen. Wie so oft gelingt "Menschen hautnah" ein starkes Porträt eines beeindruckenden Mannes, das mich fesselt und mitnimmt.

Elfeinhalb Jahre lang haben die Filmemacher die größte Baustelle Hamburgs begleitet. Entstanden ist eine spannende Doku, die alle Höhen, aber auch die vielen Tiefen der Bauzeit protokolliert. Zu Wort kommen zahlreiche Menschen, die in irgendeiner Form am Entstehen der Elbphilharmonie beteiligt waren. Bei allen Vorbehalten hat der Film dadurch eine große Faszination bei mir ausgelöst, vor allem ob der unglaublichen planerischen Akribie hinter dem Bauwerk. Ein sehenswerter Blick hinter die Kulissen des Jahrhundertbauwerks, das in wenigen Tagen eröffnet wird.

Meinungsstark wagen sich Nemi El-Hassan und Friedemann Karig für die Reihe "Jäger und Sammler" an harte Themen, bei denen es der Aufklärung bedarf und mutige Fragen benötigt: von Erdogans Türkei bis zu evangelikalen Christen, von Fake-News bis hin zu Verhütung. Wenn die Kopftuch-tragende El-Hassan etwa einen Rapper der Identitären Bewegung im Vier-Augen-Gespräch mit seinen Vorurteilen konfrontiert, wird die Spannung im Raum selbst durch den Bildschirm fast greifbar. Für mich zählt die investigative Reihe zu den stärksten Formaten beim Jugendangebot von Funk. Bitte mehr davon in 2017!

Rollendes Büro, Kleinbus, Familienfahrzeug oder Campingmobil: Wohl kaum ein Fahrzeug gibt sich so vielseitig wie der VW Bus. Dieser Film zeigt die Geschichte der Transporter-Legende von den Anfängen vor mehr als 70 Jahren über den Aufstieg zum "Wohnauto der Republik" bis hin zu seiner Ausbreitung in alle Winkel der Welt. Auch wenn ich persönlich noch nie einen besessen habe: Der "Bulli" symbolisiert für mich Aufbruch, Freiheit, Reiselust, Abenteuer - und diese Doku setzt ihm ein kleines filmisches Denkmal.

Meine letzte Empfehlung braucht nicht viele Worte, denn die Bilder sprechen für sich. Mit sensationellen Aufnahmen zeigt "Bärenkinder", wie der Tscheche Vaclav Chaloupek für zwei Bärenwaisen die Rolle der Ersatzmutter übernimmt und sie großzieht. Ein intimer Einblick in das Leben der jungen Bären und herzerwärmender Kuschel-Content, zu dem ich an kalten Wintertagen nur dringend raten kann!