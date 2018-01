Was die Redaktion an Weihnachten schaut.

Was die ARD.de-Redaktion zum Jahreswechsel schaut

ARD.de-Redakteur Carolin Albrand

Am 1. Januar steht die Welt still. Für mich fühlt es sich jedenfalls so an. Die Ruhe vor dem Aufbruch in ein neues Jahr. Mit den guten Vorsätzen beginne ich morgen! Heute habe ich alle Zeit der Welt spazieren zu gehen und mich dann immer noch müde und halb erfroren vor den Fernseher einzurollen. Dann darf es auch gerne mal etwas längeres sein. "Der Medicus" zum Beispiel.

England, im frühen elften Jahrhundert. Nach dem rätselhaften Tod seiner Mutter schließt sich der neunjährige Rob einem fahrenden Bader an, um von ihm die Kunst des Heilens zu lernen. Doch die damaligen Methoden sind stümperhaft und oft verursachen sie mehr Leid als Linderung. Getrieben von dem Wunsch, Menschen wirklich zu helfen, begibt er sich auf die beschwerliche Reise nach Persien, um die Wissenschaft der Medizin zu studieren. Sein ungestümer Wissensdurst droht ihm dabei fast zum Verhängnis zu werden.

Im Kino hat mich der Film umgehauen: Für mich ist "Der Medicus" eine gelungene Romanverfilmung mit fesselnder Umsetzung, starken Bildern und tollen Schauspielern, den ich mir zu besonderen Gelegenheiten immer wieder gern anschaue.