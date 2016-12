Persönliche Empfehlungen aus der ARD Meditahek

ARD.de-Redakteurin Carolin Albrand

Weihnachten kommt auch in diesem Jahr ziemlich unerwartet. Am 24. Dezember fehlt noch das ein oder andere Geschenk und in den Supermarkt renne ich meistens auch noch. Aber anstatt mich darüber zu ärgern, dass ich meine gut gemeinten Vorsätze aus dem letzten Jahr ignoriert habe, möchte ich die Feiertage genießen. Deshalb verbringe Weihnachten klassisch bei meiner Familie: Die Mahlzeiten bestimmen den Zeitplan. Als perfekte Festtags-Ergänzung habe ich in der Mediathek einige Stücke herausgesucht, die für die nötige Weihnachtsstimmung sorgen. Wohl bekommt´s.

An Weihnachten darf es auch mal schnulzig sein: Der geschiedene Zoohändler Johannes versucht mit allen Mitteln seine Frau wieder für sich zu gewinnen. Allerdings sind seine Bemühungen recht aussichtslos, denn die Steuerberaterin Marion will von ihrem verschrobenen Ex-Gatten nichts mehr wissen. Bis Johannes entgegen seiner Gewohnheit beginnt, den kleinen Sascha zu unterstützen. Christoph Waltz ist einer meiner Lieblingsschauspieler und auch in dieser weihnachtlichen Liebeskomödie hat er mich nicht enttäuscht: "Weihnachtsmann gesucht" hat wenig Drama und viele amüsante Momente.

Wenn die Stimmung gut ist und das Essen lecker, gibt es bei Weihnachten eigentlich nur noch ein potenzielles Fettnäpfchen: Die Geschenke. Auch wenn uns ein Geschenk nicht gefällt, tun wir so als ob und bedanken uns höflich. Quarks-Reporter Burkhardt Weiß hat Kinder und Erwachsene auf die Probe gestellt und sie mit Schrott-Geschenken überrascht. Die Reaktionen der Kinder sind einmalig. Hoffentlich schauen meine Neffen nicht auch so.

Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens über den herzlosen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge und die Geister der Weihnacht hat mich als Kind immer begeistert. Die Engländer behaupten, Dickens habe mit seinen Beschreibungen von einem fröhlichen Fest mit der ganzen Familie, gutem Essen und Liedern, Weihnachten erfunden. Klingt plausibel. Ein sehr kurzweilig erzähltes Hörstück über die Entstehung von "Christmas Carol" und seinem nach Weihnachten verrückten Schriftsteller. Das Audio hat mich dazu gebracht, dass ich mir die Weihnachtsgeschichte definitiv noch einmal durchlese.

Es wird episch: Der Medicus (Video ab 20 Uhr)

An Weihnachten hat man für gewöhnlich etwas mehr Zeit, da darf es auch mal episch werden. Nach dem rätselhaften Tod seiner Mutter schließt sich der neunjährige Rob einem fahrenden Bader an, um von ihm die Kunst des Heilens zu lernen. Getrieben von dem Wunsch, Menschen zu helfen, begibt er sich auf die beschwerliche Reise nach Persien, um die Wissenschaft der Medizin zu studieren. Sein ungestümer Wissensdurst droht ihm dabei zum Verhängnis zu werden. Im Kino hat mich der Film umgehauen: Für mich ist "Der Medicus" eine gelungene Romanverfilmung mit fesselnder Umsetzung, starken Bildern und tollen Schauspielern, den ich mir zu besonderen Gelegenheiten immer wieder gern anschaue.

Filme wie "Die fabelhafte Welt der Amélie" oder "Good Bye, Lenin!" leben von ihren starken Soundtracks. Die Musik dazu kommt von ihm: Yann Tiersen. Der Pianist aus der Bretagne begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Zum Glück auch den Rest meiner Familie, denn gemeinsam Musik hören, gehört an Weihnachten einfach dazu. Tiersen hat ein unglaublich gutes Gespür für Melodien und schafft es, bei seinen Live-Konzerten eine einmalige Atmosphäre aufzubauen. Die Klavierstücke gefallen auch, wenn man mit Klassik nicht viel anfangen kann. Zum Konzert geht es hier.