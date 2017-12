Was die ARD.de-Redaktion an Weihnachten schaut

ARD.de-Redakteurin Meike Büchner

Ich mag Weihnachten! Zeit für die Familie, gutes Essen, lange Spaziergänge und abends Filme gucken. Ich schaue eigentlich fast alles - von Krimi, über Komödie bis Drama. Besonders gut gefallen mir aber Filme, die mir nahe gehen, die mir eine Geschichte so erzählen, dass ich mich in die Figuren und ihr Empfinden hineinversetzen kann und mir so eine neue Welt eröffnen. So ein Film ist "Zuckersand".

Fred und Jonas sind beste Freunde. Behütet wachsen sie in Brandenburg an der Grenze zu West-Berlin auf. Das Leben der Zehnjährigen ist voller Abenteuerlust. Als Jonas' Mutter einen Ausreiseantrag stellt, werden die beiden aus ihrem unbeschwerten Alltag gerissen.

Ab sofort soll Fred keinen Kontakt mehr zu Jonas haben, denn Jonas und seine Mutter sind nun Staatsfeinde. Doch die beiden Freunde schmieden einen Plan, wie sie sich über die Grenze hinweg weiterhin sehen können. Dies führt zu einer dramatischen Wende.

"Zuckersand" beschreibt den Alltag in der DDR aus Kindersicht, ist aber kein Kinderfilm. Dazu ist zu viel historisches Wissen nötig, um die Geschichte zu verstehen. Sehr eindrücklich skizziert Regisseur Dirk Kummer, der seine Kindheit in der DDR verbrachte, das einfache Leben im real existierenden Sozialismus. Er beschreibt, wie die Staatsideologie bis hinein ins Private wirkt und Gefühle sich einer scheinbaren Vernunft unterordnen müssen. Ein toller Film!