Vor 100 Jahren starb Otto Wagner (1841 - 1918), der Vater der Wiener Moderne. Er steht für den Aufbruch in ein neues Zeitalter. Mit seinen repräsentativen Bauten veränderte er nicht nur die Stadt Wien nachhaltig, sondern beeinflusste jüngere Architekten wie Adolf Loos und Josef Hoffmann. Eines der bekanntesten Bauwerke ist das Postsparkassenamt Wien, errichtet zwischen 1904 und 1906. Stilelemente früherer Epochen mischte er mit dem Anspruch, den Erfordernissen der Moderne gerecht zu werden. Das Postsparkassenamt, massiv und doch filigran, hat sakrale und römische Elemente. Beleuchtet werden die Schalter in der Kassenhalle von einem Glasdach, das an kaum sichtbaren Metallstangen aufgehängt ist. Dabei folgte Wagner dem Postulat der Moderne: "Form follows function". Die Form sollte sich aus dem Nutzen ergeben.