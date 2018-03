Die Kinostarts der Woche im Überblick

Valentin, ein erfolgreicher Architekt, hat es geschafft, seine Herkunft aus der französischen Provinz zu verheimlichen - zumindest bis zu einer Vernissage seine Familie aus genau jener "prolligen" Provinz im Norden Frankreichs anreist. Und dann erleidet Valentin auch noch einen Unfall, durch den er das Gedächtnis verliert - er kann sich nur noch an seine Jugend erinnern und verfällt in den alten Dialekt. Diesmal ist Komikerlegende Pierre Richard Teil der Chaostruppe von "Die Sch'tis in Paris" - nach wie vor schön schräg.