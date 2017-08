Die Kinostarts vom 10. August

Im Zentrum des Universums steht der dunkle Turm, der alles zusammenhält. Diesen Turm muss Roland Deschain, der letzte Revolvermann, beschützen - vor seinem ewigen Gegenspieler, dem Mann in Schwarz. Der Kampf Gut gegen Böse tobt nicht nur in Rolands Welt, sondern auch in unserer, in New York City.