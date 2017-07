Nachdem er in den "Civil War" zwischen den Teams von Captain America und Ironman verwickelt war, muss der junge Peter Parker diesmal in seiner eigenen Heimatstadt für Ordnung sorgen. Denn in New York ist eine neue Gefahr aufgetaucht: ein Super-Schurke, der sich "The Vulture" nennt. Und alles bedroht, was Peter im Leben wichtig ist.