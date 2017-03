Jets am Himmel, Bombeneinschläge: In der umkämpften syrischen Stadt Aleppo begleiten der syrische Regisseur Feras Fayyad und der dänische Co-Regisseur Steen Johannessen drei Männer. Nicht irgendwelche Männer: Die drei gehören zu den inzwischen fast legendären Weißhelmen, einer zivilen Hilfsorganisation, die in Aleppo unter Lebensgefahr Verletzte und Verschüttete birgt.