Lee Chandler arbeitet als Hausmeister in Boston. Als unerwartet sein Bruder stirbt, muss er in seinen Heimatort zurückkehren, das Dörfchen Manchester by the Sea. Eigentlich will er von da so schnell wie möglich wieder weg, doch sein Bruder hat ihm die Vormundschaft für seinen 16-jährigen Neffen übertragen. Also sitzt Lee erstmal in seinem Heimatort fest - und muss sich seiner Vergangenheit stellen.