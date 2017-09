Die Qualitätskontrolleurin Mária macht sich nicht gerade beliebt an ihrem neuen Arbeitsplatz, einem Schlachthaus in Budapest. Als Autistin hält sie sich besonders streng an ihr Handbuch. Die Kollegen meiden sie - bis auf den Finanzchef Edre. Er versteht sich als einziger mit Mária. Zwischen den beiden entsteht eine ganz besondere Verbindung. "Körper und Seele" gewann in diesem Jahr bei der Berlinale den Goldenen Bären.