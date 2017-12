Teenager Martin (Barry Keoghan) drängt sich in das Leben des Herzchirurgen Steven (Colin Farrell) und seiner Familie (Ehefrau Anna wird von Nicole Kidman gespielt). Der Junge hegt finstere Rachepläne, seit sein Vater auf Stevens OP-Tisch gestorben ist. Nun will Martin Steven aufs Äußerste treffen. Der Film wurde in Cannes für sein Drehbuch ausgezeichnet, spaltete aber das Publikum.