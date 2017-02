Amerika in den frühen 1960ern: Katherine, Dorothy und Mary arbeiten bei der Nasa. Für Frauen, noch dazu afroamerikanische, ist es nicht selbstverständlich, eine höhere Schulbildung zu haben und als Mathematikerinnen zu arbeiten. Katherine schafft es sogar in das Team, das den ersten US-Astronauten ins All schießen soll - und wird prompt mit Missachtung gestraft. Doch sie bleibt hartnäckig.