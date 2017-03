Endlich in Sicherheit: Nach einer wahren Odyssee landet der syrische Flüchtling Khaled in Helsinki. Und soll prompt wieder abgeschoben werden. Denn laut Behörden sind die Zustände in Aleppo noch nicht so schlimm. Khaled haut ab. Er landet im Hinterhof einer Gaststätte, prügelt sich mit deren Besitzer - und findet bei ihm Unterschlupf.