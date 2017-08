In einer nicht allzu fernen Zukunft ist die Gesellschaft voll auf Leistung und Effizienz ausgerichtet. Zach bricht mit seinen Klassenkameraden auf in ein Assessment-Center-Sportcamp, in dem auf Leistung getrimmte Schüler sich im gegenseitigen Wettbewerb für eine renommierte Uni qualifizieren sollen. Doch Zach lehnt den Drill mehr und mehr ab. Er interessiert sich viel mehr für die geheimnisvolle "Illegale" Ewa.