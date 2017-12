Weil alle Flüge wegen schlechten Wetters gestrichen wurden, tun sich Fotojournalistin Alex (Kate Winslet) und Herzchirurg Ben (Idris Elba) zusammen und chartern ein kleines Flugzeug samt Piloten. Doch während des Fluges erleidet der Pilot einen Herzschlag. Das Flugzeug stürzt in einem Bergmassiv ab. Mit Hilfe ist nicht zu rechnen, also machen Alex und Ben sich auf den langen Weg zurück in die Zivilisation.