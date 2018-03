Neujahr in Amsterdam: Arthur (Josef Hader) kommt in die Stadt, um mit Hilfe eines befreundeten Arztes seinem Leben ein Ende zu setzen. Im Hotel stört ihn laute Musik aus dem Nachbarzimmer beim Formulieren seines Abschiedsbriefes. Er geht sich beschweren - und lernt die junge Claire (Hannah Hoekstra) kennen, die ebenfalls Selbstmord in Erwägung zieht. Die zwei beschließen, Neujahr zusammen zu verbringen. Josef Haders neuer Kinofilm.