Schwierige Zeiten für Lego Batman. Er hat alle Hände voll zu tun mit Robin, den er einst aus Versehen adoptiert hat. Nicht nur ist der Sohnemann ständig gut drauf - ganz im Gegensatz zu unserem dunklen Ritter - er will auch noch im Batmobil vorne sitzen, was natürlich gar nicht geht. Als ob Batman nicht schon genug Stress an der Backe hätte. Denn der Joker macht mal wieder Ärger - und zwar gewaltigen.