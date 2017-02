Mit Rockabilly zum Superstar

Er sei die "wahre Stimme Amerikas, so reichhaltig und stark wie die Nation selbst", sagte der einstige US-Präsident Richard Nixon über Johnny Cash. Am 26. Februar 1932 geboren, avancierte Cash in den 1950er-Jahren schnell zum Star. Heute gilt er in den USA als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts.