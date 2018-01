Die letzten großen Diven Hollywoods

Audrey Hepburn, Sophia Loren, Ingrid Bergman - Stars gab es zu allen Zeiten und in allen Kulturkreisen, denn schon immer hat sich der Mensch nach Figuren gesehnt, mit denen er sich identifizieren kann, mit denen er leidet und sich freut. Die klassischen Helden von einst vollbrachten außergewöhnliche Taten. Heute fasziniert in erster Linie nicht mehr die kriegerische, politische oder philosophische Leistung einer Person, sondern ihre persönliche Geschichte, wie sie zum Star wird und welches Schicksal ihr widerfährt. Doch wer kann sich heute mit den großen Leinwandstars von einst messen? Ein Blick nach L.A. zeigt, dass Hollywood zunehmend weniger Stars produziert, die über Jahrzehnte hinweg erfolgreich sind. Eine Spurensuche in Bildern.