Beginn einer wunderbaren Karriere

Manfred Krug und die Kamera: eine Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Mehr als 45 Jahre sang und schauspielerte der in Duisburg geborene Krug vor der Linse. Nach der Scheidung seiner Eltern 1949 zog er als Zwölfjähriger mit seinem Vater in die DDR. Hier begann er zunächst eine Lehre als Stahlschmelzer im Stahl- und Walzwerk Brandenburg. Doch 1954 entschied sich Krug, seiner wahren Berufung zu folgen: Er bewarb sich an der Staatlichen Schauspielschule in Ost-Berlin - und wurde angenommen.