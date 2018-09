Zum 80. Geburtstag einer faszinierenden Frau

Die Grande Dame: Romy Schneider

Sie zählt zu den erfolgreichsten Charakterdarstellerinnen ihrer Zeit: Romy Schneider. Nach ihren Filmdebüts in Deutschland, avancierte sie in den 1970er-Jahren in Frankreich zum Star. Jahrzehnte nach ihrem Tod fasziniert sie noch immer: die gefeierte, morbide Schöne, die zeitlebens um Anerkennung und um ihr privates Glück kämpfte und viel zu jung verstarb. Journalistin Alice Schwarzer sagte über die Schauspielerin: "Ihre Zerrissenheit zwischen Stärke und Verletztheit, zwischen Stolz und Minderwertigkeitskomplexen hat mich sehr berührt."