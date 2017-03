Spezial: Empfehlenswerte Bücher 2016/2017

Valeska Parpart empfiehlt Elena Ferrante

"Die Geschichte eines neuen Namens"

Neapel in den 60er Jahren. Lila und Lenù sind Freundinnen und Rivalinnen aus Kindertagen. So unterschiedlich ihr Leben verläuft, bleiben sie doch immer miteinander verbunden. In Band 2 der Romanreihe erleben sie ihre Jugendjahre zwischen Armut und Aufstieg - und das ist weiterhin so spannend und so unvorhersehbar wie im ersten Buch. Eine dieser Geschichten, in die man tief eintaucht und die niemals enden sollten.