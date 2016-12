Spezial: Empfehlenswerte Bücher zu Weihnachten

Ina Mersch empfiehlt Richard Ford

"Unabhängigkeitstag"

Es gibt Bücher, die mir so gut gefallen, dass ich sie im Abstand von Jahren immer wieder (neu) lese. Dazu gehört dieser Roman über einen geschiedenen amerikanischen Vater, der mit seinem seltsam verschlossenen Sohn am amerikanischen Unabhängigkeitstag auf Reisen geht. Für den, der alles richtig machen will, endet dieser Ausflug in einer kleinen Tragödie. Man kann diesen großen Roman als Vater-Sohn-Geschichte lesen, als literarisches Road-Movie, als Sittengemälde der amerikanischen Mittelschicht, als...