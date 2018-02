Der Fernsehmoderator Phil Connors (Bill Murray) wacht jeden Tag am 2. Februar auf - am Tag des Murmeltiers. Zuerst nutzt er die Zeitschleife, um das Leben in Saus und Braus zu genießen und seine Kollegin Rita zu verführen. Doch dann wird er der Wiederholungen überdrüssig und versucht, auszubrechen.