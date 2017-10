ARD Online Award 2017

Beim ARD Online Award entscheidet das Publikum, welches das beste Hörspiel der ARD Hörspieltage 2017 ist.

Hören und diskutieren Sie im Netz, welches Ihr Lieblingshörspiel ist und geben Sie ihm die meisten Punkte im Onlinevoting. Im ZKM können Sie Ihren Favoriten während der Hörspieltage unterstützen. Und das neuerdings nicht nur digital, sondern auch analog vor Ort.

Bewerten Sie ein Hörspiel via Stimmkarte nach dem Anhören im ZKM_Kubus mit null bis fünf Punkten. So können Sie - und das gilt auch für die Online-Abstimmung - jedes Hörspiel direkt beurteilen, ohne zuvor alle Stücke gehört haben zu müssen. Die analoge Punktevergabe fließt selbstverständlich in das Onlinevoting ein.

Wer mitmacht, wird belohnt: Wenn Sie möchten, können Sie bei Ihrer Stimmabgabe zwischen dem 24.10. und dem 11.11. Ihre Mailadresse hinterlassen. Sie nehmen dann an einem besonderen Gewinnspiel teil: Die ARD Hörspieltage verlosen eine kleine Nebenrolle in einem ARD Radio Tatort!

Im Internet stehen die Nominierten vom 24. Oktober bis zum 11. November, 18 Uhr, hier auf hoerspieltage.ARD.de zum Hören und Abstimmen bereit. Der Publikumspreis ist mit 2.500 Euro dotiert und wird in der "Nacht der Gewinner" vergeben.

Die nominierten Stücke