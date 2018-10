Autor Hermann Kretzschmar

Hermann Kretzschmar, geboren 1958 in Hannover, lebt in Frankfurt a.M. als Pianist des Ensemble Modern, wo er u.a. mit Frank Zappa, Karlheinz Stockhausen, John Cage, Heiner Goebbels, Mauricio Kagel, Helmut Lachenmann oder Wolfgang Rihm zusammenarbeitete. Daneben komponiert er eigene Werke im Kontext der Neuen Musik. Zuletzt erschien seine Portrait-CD "Knots Klavier".